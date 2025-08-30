Arkadaşının bebeğini poşete koyarak kaçırmaya çalıştı: İfadesi kan dondurdu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hastaneden çocuk kaçırma olayı ağızları açık bıraktı. 29 yaşındaki Tuğçe D.A., yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini battaniyeye sarıp, poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalıştı. Yaşanan olay dehşete düşürürken, Tuğçe D.A. gözaltına alındı. Genç kadının bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıkardığı öğrenildi.
Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark edip, durumu güvenlik ekiplerine bildirdi.
Harekete geçen özel güvenlik görevlileri, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.
Gözaltına alınan Tuğçe D.A., ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.