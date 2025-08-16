Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ormanda vahşi cinayet! İşe götürüldüğünü sanan kadın korkunç şekilde bulundu

Mersin'de günübirlik işlere giderek geçimini sağlayan 60 yaşındaki Cevahir İnan, evinden iş vaadiyle götürüldü. 'Seni işe götüreceğim' diyerek evinden alınan kadının ormana götürülerek katledildiği ortaya çıktı. Yakalanan katil zanlısı ifadesinde her şeyi itiraf etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 09:25

Akdeniz ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde yaşanan olay kan dondurdu. Günübirlik işlere giderek geçimini ağlayan 60 yaşındaki Cevahir İnan 'Seni işe götüreceğiz' denilerek evinden alındı. İşe gittiğini sanan kadın bir anda kendini ormanda buldu. İnan'ın cesedi başından vurulmuş halde bulundu.

Ormanda vahşi cinayet! İşe götürüldüğünü sanan kadın korkunç şekilde bulundu

İFADESİNDE KAN DONDURAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kadının silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili İl Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürürülen soruşturma çerçevesinde şüphelinin H.A. oluğu belirlendi. Yapılan saha taraması, güvenlik kamerası incelemelerinde H.A'nın aynı mahallede ikamet eden Cevahir İnan'ı kendisinin kullandığı araca bindirdiği, bir süre sonra silahla ateş edip öldürerek cesedini ormanlık alana bıraktığı tespit edildi. JASAT'ın düzenlediği operasyonla H.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, cinayette kullandığı silahı arkadaşı B.Ö.'den ödünç aldığını ve olayı gerçekleştirdikten sonra da geri teslim ettiğini itiraf etti. Maktulün üzerinde bulunan ziynet eşyalarını çaldığını kabul eden şüpheli, bir kuyumcuya sattığını itiraf etti.

Ormanda vahşi cinayet! İşe götürüldüğünü sanan kadın korkunç şekilde bulundu

"CİNAYETİ TEK BAŞIMA PLANLADIM"

Ekipler, tabancanın sahibi B.Ö.'yü de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ve arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürdüğü kadının altınlarını satarken kuyumcudaki güvenlik kamerasınca da görüntülenen zanlının ifadesinde emanet aldığı silahla tek başına planladığı cinayeti işleyip, ziynet eşyalarını aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ormanda vahşi cinayet! İşe götürüldüğünü sanan kadın korkunç şekilde bulundu
