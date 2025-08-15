Menü Kapat
29°
Yaşam
Editor
Editor
 Bengül Arıca

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşini taciz eden, annesine de laf atan magandalar tarafından öldürüldü. Korkunç olay sonrası tutuklanan saldırganların sosyal medya paylaşımları ise şoke etti. İşte detaylar...

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü
Kan donduran olay Ankara'da meydana geldi. 22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivenlerde yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, 14 yaşındaki T.Z. ve 17 yaşındaki ağabeyi S.T. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce olaya aile bireyleri de dahil oldu.

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü

HAKAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ, BABA VE AĞABEY YARALI

İki grup arasında çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır döner bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ŞOKE ETTİ

Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları ortaya çıktı.

Ankara'da korkunç cinayet! Kız kardeşini taciz eden magandalar tarafından canice öldürüldü

"KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLANDI"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek ‘Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar. Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.

