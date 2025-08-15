Menü Kapat
29°
Yasak aşk vahşeti! Sevgilisi için kocasını katletti: 'Ölecek, aramızdan çekilecek'

Osmaniye'de eşi Mehmet Yörük'ü zehirleyerek öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında açıklayan Sebile Yörük hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen kadın, Adana'da saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı.

’de 22 Mart 2024’te evinde rahatsızlanan Mehmet Yörük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından eşi Sebile Yörük ile ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan canlı yayınına katıldı. Programın ilerleyen bölümlerinde Sebile Yörük daha fazla dayanamayarak eşini zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti. Korkunç ifadelerin ardından kadın ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Yasak aşk vahşeti! Sevgilisi için kocasını katletti: 'Ölecek, aramızdan çekilecek'

MİDESİNDE SÜLFÜR TESPİT EDİLDİ

Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, ölen şahsın midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Yasak aşk vahşeti! Sevgilisi için kocasını katletti: 'Ölecek, aramızdan çekilecek'

ADANA'DA YAKALANDI

Tahliye sonrası Sebile Y. hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Sokak sokak yapılan takip sonucu yakalanan Sebile Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYETİ BÖYLE İTİRAF ETMİŞTİ

"Mehmet getirdiğim suyu içtikten sonra aramızdan ayrılacak" diyerek cinayeti itiraf eden Sebile Yörük "Tarhana çorbasından üç kaşık aldıktan sonra öldü" dedi.

