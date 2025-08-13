Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Mezarlıkta başlayan kardeş kavgası cinayetle bitti!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde mezarlık önünde, iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunlanan kardeş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis, firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mezarlıkta başlayan kardeş kavgası cinayetle bitti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 14:19

’de, Taşoluk Mezarlığı önünde iki kardeş arasında çıkan cinayetle sonuçlandı. Gece saatlerinde yaşanan olayda, Berat G.’nin tabancayla ateş ettiği ağabeyi Murat G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, firar eden şüpheli Berat G.’yi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Mezarlıkta başlayan kardeş kavgası cinayetle bitti!

MEZARLIKTA BAŞLAYAN KAVGA CİNAYETLE BİTTİ!

Öğrenilen bilgiye göre olay, gece saat 03.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mezarlığı'nın önünde yaşandı. İddiaya göre, arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada Berat G., ağabeyi Murat G.'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Murat G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mezarlıkta başlayan kardeş kavgası cinayetle bitti!

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da toplayarak delil çalışması yaptı. Kardeşler arasındaki husumetin nedenine ilişkin soruşturma sürerken, firari şüpheli Berat G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Mezarlıkta başlayan kardeş kavgası cinayetle bitti!
