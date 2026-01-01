Bartın'da yılbaşı gecesi DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bartın'da terör örgütü DEAŞ'ın finans yapılanmasına darbe vuruldu.
Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezindeki operasyonda DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.