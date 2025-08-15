Ankara Sincan, Polatlı su kesintisi 15 Ağustos! ASKİ Ankara'da suların ne zaman geleceğini duyurdu

Ankara'nın birçok bölgesinde yaşanan su kesintisi bazı bölgelerde devam ediyor. ASKİ bilgilerine göre Ankara'da bazı ilçelerde kesinti 20.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar suların geleceği saati beklemeye başlarken arızanın giderileceği saat de belirtildi.

ANKARA SİNCAN POLATLI ÇAYYOLU KAZAN SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

Bugün Sincan Tandoğan Mahallesi, Yeni Çimşit Mahallesi civarında etkili olacak olan kesinti 16.00'da sona ererken yapılan açıklama şöyle oldu:

"Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi içerisinde yapılacak olan hat deplase çalışması sebebiyle planlı su kesinti yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz."

Kazan Saray Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Dağyaka Mahallesi ( sanayi bölgesi ) -Aydın Mahallesi -Orhaniye Mahallesi -Yıldırım Beyazıt Mahallesi ( üst kotlar ) bölgelerinde sabah 08.00 civarında başlayan kesinti 17.00'ye kadar sürecek. Sincan İstiklal Mahallesi Gazi Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi bölgelerindeki arıza 17.00'de tamamlanacak.

Polatlı'da Cumhuriyet Mah , İstiklal Mah, Yeni Mah, Zafer Mah, Kurtuluş Mah , Fatih Mah Bir Bölümü, Şehitlik Mah Bir Bölümü , Gazi Mahallesi'nin bir kısmında yaşanan arıza 19.00'a kadar devam edecek.

Çankaya ÜMİT MAH, AHMET TANER KIŞLALI MAH , ALACAATLI MAH, ÇAYYOLU MAH, KONUTKENT MAH , KORU MAH , YAŞAMKENT MAH, DODURGA MAH, BEYTEPE MAH bölgelerindeki arıza çalışmaları 22.00'ye kadar devam edecek.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK GÖLBAŞI, BEYPAZARI?

Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Sht Sadık Ekiz Caddesi Ve Hacıkara mahallesinin bir kısmında bugün 09.40'ta başlayan arıza çalışması 14.00'te tamamlandı. Gölbaşı'nda 14.00'e kadar süren kesinti için ASKİ resmi internet sitesinden "GÖLBAŞI İLÇESİ TAŞPINAR MAHALLESİ 2901. SOKAK Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ." açıklamasını yaptı.

Pursaklar Yunus Emre Mahallesi bir kısmı Merkez mahallesi bir kısmında yaşanan arıza bakım çalışması 15.00'e kadar sürerken Gölbaşı'nda 11.50'de başlayan kesinti Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmında yaşanacak. Kesintinin 15.00 civarında sona ermesi planlanıyor. Etimesgut Yapracık Köy içinde 13.30'da başlayan su kesintisi 20.00'de giderilecek.