Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Küçükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ 15 Ağustos su kesintilerini açıkladı

Bugün İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisi içme suyu hattında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklanıyor. Vatandaşlar tarafından Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.08.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
saat ikonu 10:38

15 Ağustos 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 'un ilçesinde yaşanıyor. Arıza kaynaklı kesintiden dolayı ilçeye bağlı birçok mahalleye su verilemiyor.

Vatandaşlar tarafından Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman biteceği ise merak ediliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 15 AĞUSTOS?

tarafından açıklanan bilgilere göre içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle, 100 mm çaplı şebeke hattı arızası meydana geldi.

Yaşanan arızadan dolayı Atakent, , , Mehmet Akif, Sögütlü Çeşme, Tevfikbey, İnönü ve İstasyon Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanıyor.

Arızanın saat 15.00 civarında giderilmesi ve suların mahallelere tekrardan verilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili İSKİ tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 15 AĞUSTOS

Küçükçekmece ilçesinin yanı sıra Ataşehir ilçesine bağlı olan Barbaros Mahallesi'nde de su kesintisi meydana geldi. Arıza kaynaklı kesintinin saat 14.30 civarı sona ermesi bekleniyor.

İSKİ tarafından açıklanan diğer su kesintileri ve bitiş saatleri ise şöyle:

Sancaktepe ilçesi Osmangazi Mahallesi saat 13.00 civarında su verilmesi planlanıyor

Üsküdar ilçesi Bulgurlu ve Cumhuriyet Mahalleleri'ne arıza nedeniyle yaşanan su kesintisinin saat 13.00 civarında sona ermesi bekleniyor.

