Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyanın en kilolu insanıydı! Juan Pedro Franco'dan acı haber geldi

Bir dönem “dünyanın en kilolu insanı” olarak Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Juan Pedro Franco, 41 yaşında böbrek enfeksiyonu nedeniyle hayata gözleri yumdu. Yaklaşık 600 kiloyla rekor kıran Franco, geçirdiği ameliyatlar ve tedavilerle yüzlerce kilo vererek hayatını farklı bir aşamaya taşımıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en kilolu insanıydı! Juan Pedro Franco'dan acı haber geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 17:01

Bir dönem "dünyanın en kilolu insanı" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Juan Pedro Franco, 41 yaşında hayatını kaybetti. Franco'nun, böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Franco'nun ölümünü, kendisini tedavi eden doktor Jose Antonio Castaneda doğruladı. Doktor Castaneda, Franco'nun sağlık durumunun son günlerde hızla kötüleştiğini ve 24 Aralık'ta, Meksika'nın Aguascalientes eyaletinde hayatını kaybettiğini belirtti.

The Sun'un haberine göre Juan Pedro Franco, 2017 yılında yaklaşık 600 kiloya ulaşarak Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi olmuştu.

O dönemde 32 yaşında olan Franco, aşırı kilosu nedeniyle büyük ölçüde yatağa bağımlı bir yaşam sürüyordu. Hareket edebilmesi için sekiz kişinin yardımı gerekiyor, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyordu.

Franco, Guinness World Records'a yaptığı açıklamada, "Vücudum tamamen kendi yolunu izliyordu. Ne yaparsam yapayım kontrol edemiyordum. Günlerce diyet yapmayı denedim ama hiçbir şey işe yaramadı ve umutsuzluğa kapıldım” ifadelerini kullanmıştı.

Dünyanın en kilolu insanıydı! Juan Pedro Franco'dan acı haber geldi

KİLOSUNU YARI YARIYA VERMİŞTİ

Aynı yıl hayatını değiştirmeye karar veren Franco, doktor Castaneda’nın gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine girdi. Katı bir Akdeniz diyeti uygulayan Franco, önce mide küçültme (gastrik sleeve), ardından mide bypass ameliyatı geçirdi.

Uygulanan tedaviler sonucunda Franco, başlangıçtaki kilosunun yaklaşık yüzde 49’unu verdi. 2019’a gelindiğinde vücut ağırlığının üçte birini kaybetti, 2023’te ise yaklaşık 330 kilo vererek yaklaşık 260 kilo seviyesine indi.

Franco, Meksika’da Telemundo’ya verdiği röportajda, “Kollarını kaldırabilmek, kendi başına ayağa kalkıp bir bardak su almak ya da tuvalete gidebilmek insanı inanılmaz iyi hissettiriyor. Daha bağımsız olmak harika bir duygu” demişti.

Dünyanın en kilolu insanıydı! Juan Pedro Franco'dan acı haber geldi

BİRÇOK HASTALIKLA BOĞUŞTU

Hastanede kaldığı süreçte Franco’ya tip 2 diyabet, tiroit bozukluğu, yüksek tansiyon ve akciğerlerinde sıvı birikmesi teşhisi konuldu. Çocuk yaşta kilo almaya başlayan Franco, altı yaşında 65 kiloyu geçmiş, 17 yaşında ise 230 kiloya ulaşmıştı.

Doktorlar, kilo kaybının Franco’nun hareket kabiliyetini artırdığını ve diyabet ile hipertansiyon gibi hastalıklara bağlı riskleri azalttığını belirtmişti.

Franco, 2020 yılında yüksek risk grubunda olmasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunu da atlatmayı başarmıştı.

Doktoru, Franco’nun tedavi sürecini “karmaşık ve zorlu” olarak tanımlarken, bu sürecin obezitenin empati, bilim ve koordineli tıbbi bakım gerektiren bir hastalık olduğuna dair farkındalık oluşturduğunu vurguladı.

Castaneda, Franco’nun ailesine başsağlığı dileyerek, onun sabrı, direnci ve yaşam öyküsünü dürüstçe paylaşmasının pek çok insana kendi sağlık sorunlarıyla yüzleşme konusunda ilham verdiğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev arkadaşı 225 kiloluk bir ayı: Nerede olduğunu bilmediğimde korkuyorum
Dev 'turna balığı' yakaladılar! 60 kiloluk balığı sırığa bağlayıp taşıdılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.