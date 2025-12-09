Dev 'turna balığı' yakaladılar! 60 kiloluk balığı sırığa bağlayıp taşıdılar

Elazığ'da amatör balıkçılar, Murat Nehri'nde at-çek yöntemiyle 60 kiloluk dev bir turna balığı yakaladı. Yakaladığı dev turnayı kıyıya çıkaran balıkçılar, 60 kiloluk dev turna balığını taşıyamayınca çam sırığına bağladıktan sonra omuzlarda taşıdılar. 2 balıkçı yakalanan dev turna balığını taşımak için zorlanırken, o anlar cep telefonu ile kayıt edildi.