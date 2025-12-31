Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, final sezonuyla ekran yolculuğunu noktalıyor. Kasım ayında paylaşılan bölümlerin ardından dizinin finali için hazırlıklar tamamlandı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 8. BÖLÜM FİNAL KAÇ SAAT?

Stranger Things’in 5. sezon 8. bölümü, dizinin bugüne kadar yayınlanan en uzun bölümü olacak. Yapımcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre final bölümünün süresi 2 saat 8 dakika olarak açıklandı. Stranger Things final bölümünde dizinin tüm ana hikaye unsurlarının geniş biçimde ele alınacağı ifade ediliyor.

Final bölümünde, yıllardır devam eden Upside Down gizemi ve ana karakterlerin hikayeleri detaylı biçimde işlenecek. İzleyicileri Stranger Things 5. sezon 8. bölümünde uzun soluklu bir final bölümü bekliyor.

STRANGER THİNGS 6. SEZON ÇIKACAK MI?

Stranger Things, 5. sezonun 8. bölümüyle birlikte sona erecek. Netflix cephesinden yapılan açıklamalara göre dizi, bu final bölümüyle ana hikayesini tamamlayarak ekranlara veda edecek. Bu nedenle Stranger Things için 6. sezon planı bulunmuyor.

Buna karşın, dizinin yapımcıları Duffer Kardeşler ve Netflix tarafından Stranger Things evrenine dair farklı projelerin yapılabileceği daha önce dile getirildi. Ancak bu projelerin ana dizinin devamı niteliğinde olmayacağı, yalnızca aynı evrende geçebilecek yeni yapımlar olabileceği bilgisi paylaşıldı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 8. BÖLÜM FİNAL SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Stranger Things’in final bölümü, Netflix’in global yayın politikası kapsamında aynı anda tüm dünyada erişime açılacak. Türkiye’de izleyiciler, 1 Ocak 2026 Perşembe günü final bölümünü gece saatlerinde izleyebilecek.

Stranger Things final bölümü, Türkiye saatiyle 04.00’te Netflix kütüphanesinde yerini alacak. Yeni yılın ilk saatlerinde yayınlanacak olan bölüm, dizinin hayranlarını ekran başına toplayacak ve Stranger Things hikayesi bu bölümle tamamlanacak.