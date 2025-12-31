Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

Stranger Things 8. bölüm saat kaçta yayınlanacak belli oldu. Stranger Things final saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyordu. Netflix’in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things, final sezonunun son bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kasım ayında yayınlanan ilk dört bölümle başlayan final sezonu süreci, 26 Aralık’ta izleyiciyle buluşan 5, 6 ve 7. bölümlerle devam etti. Dizinin hikayesini tamamlayacak olan son bölüm için geri sayım sürerken, finalin yayın tarihi ve içeriğine dair ayrıntılar merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Stranger Things final bölümü yayın saati…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 17:11

Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, final sezonuyla ekran yolculuğunu noktalıyor. Kasım ayında paylaşılan bölümlerin ardından dizinin finali için hazırlıklar tamamlandı.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

STRANGER THİNGS 5. SEZON 8. BÖLÜM FİNAL KAÇ SAAT?

Stranger Things’in 5. sezon 8. bölümü, dizinin bugüne kadar yayınlanan en uzun bölümü olacak. Yapımcılar tarafından paylaşılan bilgilere göre final bölümünün süresi 2 saat 8 dakika olarak açıklandı. Stranger Things final bölümünde dizinin tüm ana hikaye unsurlarının geniş biçimde ele alınacağı ifade ediliyor.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

Final bölümünde, yıllardır devam eden Upside Down gizemi ve ana karakterlerin hikayeleri detaylı biçimde işlenecek. İzleyicileri Stranger Things 5. sezon 8. bölümünde uzun soluklu bir final bölümü bekliyor.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

STRANGER THİNGS 6. SEZON ÇIKACAK MI?

Stranger Things, 5. sezonun 8. bölümüyle birlikte sona erecek. Netflix cephesinden yapılan açıklamalara göre dizi, bu final bölümüyle ana hikayesini tamamlayarak ekranlara veda edecek. Bu nedenle Stranger Things için 6. sezon planı bulunmuyor.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

Buna karşın, dizinin yapımcıları Duffer Kardeşler ve Netflix tarafından Stranger Things evrenine dair farklı projelerin yapılabileceği daha önce dile getirildi. Ancak bu projelerin ana dizinin devamı niteliğinde olmayacağı, yalnızca aynı evrende geçebilecek yeni yapımlar olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

STRANGER THİNGS 5. SEZON 8. BÖLÜM FİNAL SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Stranger Things’in final bölümü, Netflix’in global yayın politikası kapsamında aynı anda tüm dünyada erişime açılacak. Türkiye’de izleyiciler, 1 Ocak 2026 Perşembe günü final bölümünü gece saatlerinde izleyebilecek.

Stranger Things final ne zaman, saat kaçta? Türkiye saati ile 5. sezon 8. bölüm gece yayınlanacak

Stranger Things final bölümü, Türkiye saatiyle 04.00’te Netflix kütüphanesinde yerini alacak. Yeni yılın ilk saatlerinde yayınlanacak olan bölüm, dizinin hayranlarını ekran başına toplayacak ve Stranger Things hikayesi bu bölümle tamamlanacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.