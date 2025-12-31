Menü Kapat
 Murat Makas

Hırsızlık yapmak isteyen şahıs markette 3 çalışanı yaraladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan bir zincir markette hırsızlık yapmak isteyen şahıs fark edildi. Şahıs fark edilince markette 3 çalışanı bıçakla yaraladı.

Hırsızlık yapmak isteyen şahıs markette 3 çalışanı yaraladı
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde hırsızlık yapmak isteyen şahıs fark edildi.

Markete müşteri gibi giren Melih D. (24) market içerisinde dolaşmaya başladı. Melih D.'nin hareketlerinden şüphelenen market çalışanları şahsın reyonlardan kavurma, kuru yemiş ve ekmek aldığını fark etti. Kasadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkmak isteyen Melih D. kendisini uyaran market çalışanlarını cebinden çıkardığı kesici alet ile tehdit etti. Şahsın marketten çıkmasına izin vermeyen çalışanlar ile Melih D. arasında arbede yaşandı.

Hırsızlık yapmak isteyen şahıs markette 3 çalışanı yaraladı

3 ÇALIŞANI KESİCİ ALETLE YARALADI

Olayın büyümesi üzerine bir çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isterken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Melih D., çalışanlar ve vatandaşlar tarafından güçlükle zapt edilirken verilen adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KESİCİ ALET SAVURDU

Çıkan arbedede Melih D.'nin kesici alet savurduğu market çalışanlarından Ramazan Ş., Serkan K. ve Zeynep T. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Boyun ve kulak bölgesinden yaralanan market çalışanları Ramazan Ş. ile Serkan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk tedavisinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, elinden hafif şekilde yaralanan Zeynep T.'nin tedavisi ise ayakta yapıldı. Gözaltına alınan Melih D. işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ETİKETLER
#Gündem
