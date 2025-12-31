Survivor Murat Ceylan'dan kariyer değişikliği! Mesleğini sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Sude Zülal Güler ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine düşen Ceylan, Dominik’teki yoğun Survivor çekimleri arasında müziğe de zaman ayırdı. Stüdyodan kareler paylaşarak takipçilerine seslenen Ceylan, 'Yeni bir dönem başlıyor' mesajı verdi.

MURAT CEYLAN'DAN YENİ PROJE

Stüdyodan fotoğraf paylaşan Murat Ceylan, "Evet benim icin oldukça yoğun ve özverili bir kayıt sureci geride kaldı. Uzun zamandır geri dönmeyi planladığım ve “böyle müziklere de ihtiyacımız var abi” dedirtecek bir albümü geride bıraktım" dedi

Albüm yaptığını belirten Murat Ceylan, "Kendime verdiğim tüm sözleri tuttum! Hiç çekinmeden şunu söyleyebilirim ki, bundan sonra bambaşka bir dönem başlıyor. Bir daha hiçbirinize, 'e abi neden devam etmiyorsun, müziği neden bıraktın' gibi şeyler dedirtmeyeceğim. Geçerli sebeplerim vardı, hepsini teker teker zamanı gelince anlatacağım size. Albümün adını ve tüm detaylarını, içerikleri sizlerle birkaç gün içerisinde paylaşacağım. Şu an hiç uyumadan stüdyodan çıkıp Dominik uçağına yetişeceğim. Şaşırmaya hazır olun. Evet Ocak 2026... Yeni albüm geliyor! İleriki günlerde tarihi ve albümün adını paylaşacağım...'' dedi.