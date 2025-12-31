Cahit Berkay aracıyla restorana daldı

Moğollar adlı müzik grubunun gitaristi ve bestecisi Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı araçla restorana daldı. Ünlü müzisyen Cahit Berkay, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.

CAHİT BERKAY ARACIYLA RESTORANA DALDI

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

CAHİT BERKAY KAÇ YAŞINDA?

3 Ağustos 1946 doğumlu Cahit Berkay, Müziğe ilkokulda mandolin çalarak başladı. 1960-1965 tarihleri arasında amatörce müzik yaptı. 1968'de Alagöz orkestrası bateristi Engin Yörükoğlu ile Moğollar adlı rock grubuna, gitarist Tahir Nejat Özyılmazel'in yerine girdi. Grubun ilk dönemlerinden besteleri Aziz Azmet ve Murat Ses ikilisi yaparken, Azmet'in 1970'te gruptan ayrılması ile Cahit Berkay besteci kişiliğini ön plana çıkardı.