Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız haliyle beğeni topladı

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman, O Ses Yılbaşı programında sesiyle beğeni topladı. Ava Yaman, yarışma öncesi hazırlık videosundaki makyajsız haliyle de beğeni topladı.
Ava Yaman, geçtiğimiz hafta Trabzon'daki çekimlerine ara vererek O Ses Yılbaşı çekimleri için İstanbul'a geldi. Stüdyodaki hazırlıkları paylaşılan oyuncunun makyajsız haline ise beğeni yağdı.
Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 3 ay içinde 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.