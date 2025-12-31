Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız haliyle beğeni topladı

Başrolünde Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle yer alan Ava Yaman O Ses Yılbaşı programındaki performansıyla beğeni topladı. Hazırlanırken video paylaşan Ava Yaman'ın makyajsız haline ise beğeni yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 16:15

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman, O Ses Yılbaşı programında sesiyle beğeni topladı. Ava Yaman, yarışma öncesi hazırlık videosundaki makyajsız haliyle de beğeni topladı.

AVA YAMAN MAKYAJSIZ HALİYLE BEĞENİ TOPLADI

Ava Yaman, geçtiğimiz hafta Trabzon'daki çekimlerine ara vererek O Ses Yılbaşı çekimleri için İstanbul'a geldi. Stüdyodaki hazırlıkları paylaşılan oyuncunun makyajsız haline ise beğeni yağdı.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız haliyle beğeni topladı

AVA YAMAN REKORA KOŞUYOR

Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 3 ay içinde 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız haliyle beğeni topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pınar Altuğ tepkilere cevap verdi! Cenazede sakız çiğnerken görüntülenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sahne Değil Saha: Sefo, Emircan İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.