Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman makyajsız haliyle beğeni topladı

Cuma akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle dikkat çeken Ava Yaman, O Ses Yılbaşı programında sesiyle beğeni topladı. Ava Yaman, yarışma öncesi hazırlık videosundaki makyajsız haliyle de beğeni topladı.

AVA YAMAN MAKYAJSIZ HALİYLE BEĞENİ TOPLADI

Ava Yaman, geçtiğimiz hafta Trabzon'daki çekimlerine ara vererek O Ses Yılbaşı çekimleri için İstanbul'a geldi. Stüdyodaki hazırlıkları paylaşılan oyuncunun makyajsız haline ise beğeni yağdı.

AVA YAMAN REKORA KOŞUYOR

Taşacak Bu Deniz dizisiyle popüler olan 19 yaşındaki Ava Yaman, diziye başladığında henüz 9 bin takipçisi varken, 3 ay içinde 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı. Ava Yaman kısa sürede kazandığı takipçi sayısıyla rekora doğru koşuyor.