Pınar Altuğ tepkilere cevap verdi! Cenazede sakız çiğnerken görüntülenmişti

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti 2008 yılında evlendi. Çift 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına aldı. Çift sık sık sosyal medyada takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olurken geçtiğimiz hafta ise Pınar Altuğ eşinin anneannesinin cenazesinde sakız çiğnemesine tepki yağdı.

PINAR ALTUĞ'UN CENAZEDEKİ HAREKETLERİNE TEPKİ YAĞDI

22 Aralık’ta eşi Yağmur Atacan’ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu’nun vefatının ardından düzenlenen cenaze töreni, Üsküdar Şakirin Camii’nden başlayıp Çekmeköy Yukarı Baklacı Mezarlığı’na yapılan definle devam etti. Pınar Altuğ'un cenazede sakız çiğnemesine ise tepki yağmıştı.

PINAR ALTUĞ GELEN ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Altuğ, bir mekân çıkışında gazetecilere konu hakkında açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, “Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin nasıl acı çektiğini bilemezsiniz. Söylenirse çok başka şeyler söylenir, o yüzden ben susayım” diyerek tepkilere sert bir cevap verdi.