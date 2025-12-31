1 Ocak bankalar çalışıyor mu, açık mı?

1 Ocak banka çalışma saatlerinin yanı sıra 31 Aralık’ta bankaların açık olup olmayacağı da merak edilen bir diğer ayrıntı.

Yılsonu işlemleri, maaş ödemeleri ve kurumsal hesap hareketleri nedeniyle bu tarihte yoğunluk yaşanabiliyor.

Bankaların resmi açıklamaları ve genel tatil düzenlemeleri, bu süreçte en çok takip edilen bilgiler arasında yer alıyor.

1 OCAK BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak, Türkiye'de Yeni Yıl tatili kapsamında resmî tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 1 Ocak 2026 Perşembe günü bankalar faaliyet göstermeyecek.

Ancak 1 Ocak Perşembe günü ATM'lerden işlem yapılabileceği gibi EFT ve Havale de gerçekleştirilebilir.

1 OCAK HANGİ BANKALAR KAPALI OLACAK?

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank gibi kamu bankalarının yanı sıra, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank, QNB Finansbank, TEB, DenizBank gibi özel bankalar da 1 Ocak 2026 Perşembe günü şubeleri kapalı olacak.

Bankaların genel müdürlükleri ve çağrı merkezleri de resmi tatil nedeniyle hizmet sunmayabilir.

Ancak, bankaların müşteri hizmetleri numaraları genellikle 7/24 erişilebilir olup, acil durumlarda veya bilgi almak için bu numaralar aranabilir.