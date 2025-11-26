Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 1. sırada yer alan temsilcimiz Samsunspor 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor, mücadeleden 3 puanı alarak liderliğini korumayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Breidablik maçı açıklanan bilgilere göre 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

Karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan hakem Denys Shurman yönetecek. Yardımcı hakem olarak Semen Schlonchak ve Valentyn Kutsev'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Kylm Zobrado olacak.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda'da oynanacak olan Breidablik - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Konferans Ligi'nde Samsunspor bu sezon oynadığı 3 maçta, 3 galibiyet aldı. Ligde 9 puanla birinci sırada yer alan temsilcimiz, liderliğini koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Breidablik ise bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 1 puan toplayabilen İzlanda ekibi ligde 32. sırada yer alıyor.