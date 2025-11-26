Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Samsunspor, 4. hafta maçları kapsamında Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Breidablik - Samsunspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 17:55

'nde 1. sırada yer alan temsilcimiz 4. maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor, mücadeleden 3 puanı alarak liderliğini korumayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

SAMSUNSPOR AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Breidablik maçı açıklanan bilgilere göre 27 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

Karşılaşmayı Ukrayna Federasyonu'ndan hakem Denys Shurman yönetecek. Yardımcı hakem olarak Semen Schlonchak ve Valentyn Kutsev'in görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemi ise Kylm Zobrado olacak.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda'da oynanacak olan Breidablik - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Samsunspor Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? Breidablik Samsunspor hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Konferans Ligi'nde Samsunspor bu sezon oynadığı 3 maçta, 3 galibiyet aldı. Ligde 9 puanla birinci sırada yer alan temsilcimiz, liderliğini koruyarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

Breidablik ise bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçta, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 1 puan toplayabilen İzlanda ekibi ligde 32. sırada yer alıyor.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Avrupa Kupaları
#samsunspor
#canlı yayın
#Breidablik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.