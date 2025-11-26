Monaco Anadolu Efes Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kategoriler
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Fransız takımı Monaco ile yüzleşecek.
Ligdeki son mücadelesinde sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'yı 74-73 mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet için parkede olacak.
Anadolu Efes, Monaco buluşmasıyla Avrupa kupalarında 888. maçına adım atacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 887 karşılaşmada 499 zafer, 388 yenilgi yaşadı.
Salle Gaston Medecin'de gerçekleştirilecek Monaco, Anadolu Efes maçı 26 Kasım 2025 Çarşamba bugün saat 21.30'da başlayacak.
Monaco, Anadolu Efes karşılaşması S Sport kanalından şifreli olarak canlı ekranlara gelecek.