Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. 30 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş görüldü. En düşük faiz oranı yüzde 2,77 seviyesine gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik kredi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.

FAİZLER GERİLEDİ, ÖDEME TUTARI AZALDI

Uzun süredir yüksek seyreden faizler, özellikle dar ve orta gelir grubunun krediye ulaşmasını güçleştiriyordu. Yeni oranlarla birlikte kredi maliyetleri daha ödenebilir seviyelere indi. Yüzde 2,77 faiz oranı üzerinden 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın toplam geri ödemesi, önceki dönemlere kıyasla daha düşük seviyeye çekildi.

İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08TL

Toplam Ödeme: 7.206.609TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.472.187TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32TL

Toplam Ödeme: 7.420.012TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,01

Aylık Taksit: 61.964,48TL

Toplam Ödeme: 7.472.437TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,34

Aylık Taksit: 68.121,51TL

Toplam Ödeme: 8.197.831TL

ING

Faiz Oranı: %3,74

Aylık Taksit: 75.724,03TL

Toplam Ödeme: 9.113.667TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,77

Aylık Taksit: 57.568,83TL

Toplam Ödeme: 6.937.845TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.978.856TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30TL

Toplam Ödeme: 9.271.776TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18TL

Toplam Ödeme: 7.860.681TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14TL

Toplam Ödeme: 6.983.431TL