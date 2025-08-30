Ev almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 2 milyon TL'nin geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. 30 Ağustos 2025 itibarıyla bankaların konut kredisi faiz oranlarında belirgin bir düşüş görüldü. En düşük faiz oranı yüzde 2,77 seviyesine gerilerken, 10 yıl vadeli 2 milyon TL’lik kredi için toplam geri ödeme tutarı da belli oldu.
Uzun süredir yüksek seyreden faizler, özellikle dar ve orta gelir grubunun krediye ulaşmasını güçleştiriyordu. Yeni oranlarla birlikte kredi maliyetleri daha ödenebilir seviyelere indi. Yüzde 2,77 faiz oranı üzerinden 120 ay vadeli 2 milyon TL kredi kullanan bir vatandaşın toplam geri ödemesi, önceki dönemlere kıyasla daha düşük seviyeye çekildi.
İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08TL
Toplam Ödeme: 7.206.609TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.472.187TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 61.595,32TL
Toplam Ödeme: 7.420.012TL
Faiz Oranı: %3,01
Aylık Taksit: 61.964,48TL
Toplam Ödeme: 7.472.437TL
Faiz Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 68.121,51TL
Toplam Ödeme: 8.197.831TL
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 75.724,03TL
Toplam Ödeme: 9.113.667TL
Faiz Oranı: %2,77
Aylık Taksit: 57.568,83TL
Toplam Ödeme: 6.937.845TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.978.856TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30TL
Toplam Ödeme: 9.271.776TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18TL
Toplam Ödeme: 7.860.681TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14TL
Toplam Ödeme: 6.983.431TL