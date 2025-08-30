Menü Kapat
29°
Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da haftayı kayıpla kapatan hisse senetleri yatırımcısına zarar ettirirken, altın ve döviz kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Buna karşılık gram altın yüzde 3,20 artış gösterdi. Haftanın tamamlanmasıyla birlikte BIST 100 endeksinde en çok yükselen ve en çok gerileyen ilk 10 hisse de netleşti. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

İstanbul’da haftalık bazda değer kaybederken, ve yatırımcıların yüzünü güldürdü. hafta içinde 11.262,82 ile 11.605,30 puan aralığında hareket etti. Kapanışta endeks, bir önceki haftaya göre yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05 puana indi.

Değerli metallerde ve döviz cephesinde ise yükseliş öne çıktı. Gram altın yüzde 3,20’lik artışla 4 bin 537 TL’ye, çeyrek altın ise 7 bin 600 TL seviyesine ulaştı. Döviz tarafında /TL haftayı yüzde 0,33 artışla 41,15’ten tamamlarken, euro/TL yüzde 0,74 yükseliş kaydederek 48,02’ye çıktı.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 de belli oldu. Böylece yatırımcıların sıkça sorduğu “Hangi hisseler yükseldi, hangileri geriledi?” sorusu cevabını buldu.

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

ARCLK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 137,00 TL (% -6,04)

ULKER: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 113,40 TL (% -6,28)

GRTHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 443,00 TL (% -6,29)

GESAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 47,66 TL (% -6,82)

ALARK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,75 TL (% -7,04)

TKFEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 104,50 TL (% -7,11)

ECILC: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 63,80 TL (% -7,54)

ZOREN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,80 TL (% -7,54)

AKSEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,60 TL (% -8,31)

IEYHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,35 TL (% -9,58)

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

VESTL: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 42,30 TL (% 5,75)

EGEEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8.687,50 TL (% 5,98)

SKBNK: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8,04 TL (% 6,91)

KARSN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 12,16 TL (% 9,45)

METRO: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,50 TL (% 9,49)

ENJSA: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 79,00 TL (% 9,80)

IHLAS: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,30 TL (% 13,16)

KTLEV: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,02 TL (% 17,74)

EFORC: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 129,00 TL (% 21,47)

BRSAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 510,00 TL (% 28,79)

