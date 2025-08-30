Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da hisse senetleri haftalık bazda değer kaybederken, altın ve döviz yatırımcıların yüzünü güldürdü. BIST 100 endeksi hafta içinde 11.262,82 ile 11.605,30 puan aralığında hareket etti. Kapanışta endeks, bir önceki haftaya göre yüzde 0,74 gerileyerek 11.288,05 puana indi.

Değerli metallerde ve döviz cephesinde ise yükseliş öne çıktı. Gram altın yüzde 3,20’lik artışla 4 bin 537 TL’ye, çeyrek altın ise 7 bin 600 TL seviyesine ulaştı. Döviz tarafında dolar/TL haftayı yüzde 0,33 artışla 41,15’ten tamamlarken, euro/TL yüzde 0,74 yükseliş kaydederek 48,02’ye çıktı.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren 10 hisse senedi de belli oldu. Böylece yatırımcıların sıkça sorduğu “Hangi hisseler yükseldi, hangileri geriledi?” sorusu cevabını buldu.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

ARCLK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 137,00 TL (% -6,04)

ULKER: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 113,40 TL (% -6,28)

GRTHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 443,00 TL (% -6,29)

GESAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 47,66 TL (% -6,82)

ALARK: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 87,75 TL (% -7,04)

TKFEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 104,50 TL (% -7,11)

ECILC: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 63,80 TL (% -7,54)

ZOREN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,80 TL (% -7,54)

AKSEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 38,60 TL (% -8,31)

IEYHO: Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,35 TL (% -9,58)

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

VESTL: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 42,30 TL (% 5,75)

EGEEN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8.687,50 TL (% 5,98)

SKBNK: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 8,04 TL (% 6,91)

KARSN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 12,16 TL (% 9,45)

METRO: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,50 TL (% 9,49)

ENJSA: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 79,00 TL (% 9,80)

IHLAS: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 4,30 TL (% 13,16)

KTLEV: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,02 TL (% 17,74)

EFORC: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 129,00 TL (% 21,47)

BRSAN: Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 510,00 TL (% 28,79)