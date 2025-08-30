Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Ekonomi
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım

Borsa İstanbul Grubu, borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden 1. iş günü) olarak kısaltılmasına yönelik 5 Ocak 2026 itibarıyla uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamlarının faaliyete geçirileceğini duyurdu. Açıklamada "Üyelerimizin ve piyasa paydaşlarının T+1 geçişte gerekli çalışmaların tamamlaması için hedeflenen 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir" denildi.

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım
Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas sürelerine ilişkin Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla bir duyuru yayımladı.

KÜRESEL PİYASALARDA T+1 DÖNÜŞÜMÜ

Duyuruda, Borsa İstanbul'un 5 Mayıs 2025 tarihli duyurusu ile küreselfinanspiyasalarında takas süresinin kısaltılması yönünde önemli gelişmeler yaşandığı, Amerika Birleşik Devletleri "T+1" geçişini gerçekleştirirken, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere'nin "T+1" sistemine geçiş çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, diğer küresel piyasalarda da benzer şekilde takas süresinin kısaltılmasına yönelik geçiş çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yapılan duyuruda, Borsa İstanbul Grubu'nun sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, "T+1" takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçları detaylı olarak değerlendirmek için tüm piyasa paydaşlarıyla bir değerlendirme süreci gerçekleştirildiği bildirildi.

Borsa İstanbul'dan takas süresine yönelik yeni adım

GEÇİŞ TAKVİMİ VE TEST SÜRECİ

Üyelerin ve piyasa paydaşlarının geçiş hakkındaki değerlendirmeleri dikkate alınarak, "T+1"e geçiş çalışmalarının tümünün (analiz, geliştirme, test ve benzeri süreçlerinin) 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamlanması gerektiği aktarılan duyuruda, "Bu doğrultuda, 5 Ocak 2026 tarihi itibarıylaBorsaİstanbul Grubu olarak uçtan uca testlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ortamlar faaliyete geçirilecektir" ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, test sürecine tüm üyelerin aktif katılım göstermesinin beklendiği kaydedilerek, olası teknik uyumsuzlukların veya aksaklıkların erken aşamada tespit edilmesinin sağlanacağı bildirildi.

ÜYELERİN KATILIMININ ÖNEMİ

Bu sayede geçiş tarihinde sistemsel risklerin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtilen duyuruda, "Üyelerimizin ve piyasa paydaşlarının 'T+1' geçişte gerekli çalışmaların tamamlaması için hedeflenen 31 Aralık 2026 tarihine kadar azami seviyede uyum sağlaması sağlıklı bir geçiş için önem arz etmektedir." denildi.

Duyuruda, her kurumun kendi iç süreçlerini titizlikle gözden geçirmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilerek, bu sürecin, yalnızca teknik bir dönüşüm değil aynı zamanda sermaye piyasasının uluslararası standartlara uyumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğu, başarıyla tamamlanmasının piyasaya güvenilirliği ve yatırımcı ilgisini artıracağı aktarıldı.

TGRT Haber
