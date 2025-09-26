CHP'den karar çıktı! Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi

CHP'de son bir haftadır kaos hakim. Kayyum ve kurultay krizi büyürken, her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Son olarak Gürsel Tekin ve çağrı heyetine yapılan itiraza ilişkin davanın duruşmasında karar belli oldu. Partiye kayyum olarak atanan Tekin'in CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı görevine devamına karar verilmişti.

CHP'de yeni gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edildi.

Ayrıca Barış Yarkadaş, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen ve Levent Çelik için de ihraç kararı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Disiplin Kurulumuzun 26.09.2025 tarihli toplantısında Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik, Barış Yarkadaş isimli üyelerin Tüzüğümüzün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmalarına;

Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez isimli üyelerin Merkez Yönetim Kurulu’nun tedbirli olarak kesin çıkarma cezası talebiyle Kurulumuza sevk kararına yaptıkları itirazların reddine, tedbirin devamına karar verilmiştir. Av. Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri..."

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Gürsel Tekin'den karara ilişkin ilk açıklama geldi:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.

'CHP’NİN VİCDANIYIZ, KÖKLERİYİZ, HAFIZASIYIZ'

Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.

Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."