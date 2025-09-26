Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e çok sert sözler! 'Beni zorlamayın'

2 Eylül 2025'te CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Gürsel Tekin CHP İstanbul İl Başkanı görevine getirildi. Yaşanan gelişmenin ardından CHP'den karara itiraz geldi. Bugün görülen davada Özgür Çelik hakkındaki tedbir kararına devam kararı verildi. CHP’li Avukatların çağrı heyetinin görevine son verilmesi talebi reddedildi. Gürsel Tekin ve ekibi görevine devam edecek.

"BENİ ZORLAMAYIN"

Verilen karar sonrası Gürsel Tekin'den çok sert açıklamalar geldi. "Kurumsal kimliğe zarar vermemek için sabırla bekliyorum" diyen Tekin, 'Beni zorlamayın' diyerek CHP lideri Özgür Özel'e seslendi.

3 KANALA 'FONCU' TEPKİSİ

CHP lideri Özgür Özel'e "Genel Başkanımız bizi kimin karşısına göndereceksiniz?" diyen Tekin, “Göreve başladığımız günden beri Atatürk’ün bize emanet ettiği CHP’yi muhafaza etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın partililik hikayeleri 10 yıla dayanıyor. Biz emeğimizle, sokaktaki alın terimizle siyaset yapıyoruz. Bize gönderdiğiniz ihraç talebine üzüntüyle bakıyorum. Sayın Genel Başkan ekranda “Attım” dedi üyeliğe baktım hala görünüyordu. 2 saat sonra üyeliği düşürdüler. Sonra yanlışlarını fark ettiler, savunma istediler. Biz savunmayı kime göndereceğiz? Sabırla bekliyorum. Sayın Genel Başkanımız bizi kimin karşısına göndereceksiniz? Onlarca arkadaşımızın tutuklu olmasına neden olan iftiracılardan bazıları partimizin üyesi neden onlar hakkında bir işlem yapmıyorsunuz? Bize yakın olan medya bu kadar taraflı yayıncılığa devam edecekseniz ben de hukuki yollara başvuracağım. İçeride sorunlar varsa kendi içimizde bu sorunları çözeceğiz. Bizim parti üyeliğimizi sonlandırdılar sonra da savunma istediler.”

Gürsel Tekin, Halk TV, Sözcü TV ve Now TV’ye “Foncu medyalar” dedi ve ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara ilişkin ilk kez konuştu. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuki yolları kullanacaklarını ve hakime tazminat davası açacaklarını açıkladı.