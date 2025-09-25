Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti

CHP'de yaşanan İstanbul İl Başkanlığı krizine ilişkin ORC Araştırma dikkat çeken bir ankete imza attı. CHP'li seçmene "CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?" sorusu yönetildi. Ankette; Gürsel Tekin, Özgür Çelik'e adeta fark attı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 16:44

'deki İstanbul krizi; 8 Ekim 2023'te ’in başkan seçildiği İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştığı iddialarıyla başladı. Şikayetler üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, CHP görevine de 'i getirdi.

CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti

CHP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Tekin'in mahkemenin verdiği görevi kabul etmesiyle CHP adeta ikiye bölündü. Parti içinde hali hazırda devam eden tartışmalar alevlendi, CHP'liler birbirine girdi.

CHP'Lİ SEÇMEN NE DİYOR?

Bu süreçte CHP seçmeninin ne düşündüğü de merak edilen konular arasındaydı... ORC Araştırma CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir ankete imza attı.

CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti

GÜRSEL TEKİN FARK ATTI

Ankete katılan CHP'li seçmene, "CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?" sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 32,8'i Özgür Çelik'i, yüzde 67,2'si gibi büyük bir oranla Gürsel Tekin'i seçti.

CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'li başkandan işe alımlarda partili kayırmacılığı itirafı: 'İşe alınanların yüzde 80'i CHP ailesinden'
Erdoğan ve Trump görüşmesi öncesi Tom Barrack'tan çarpıcı mesajlar
Cem Küçük'ten CHP kongresinin durdurulma kararına çarpıcı yorum! 'Bu yapılan hukuksuzluk'
ETİKETLER
#chp
#gürsel tekin
#özgür çelik
#istanbul il başkanlığı
#Siyasi Krizi
#Hukuk Mahkemesi
#Chp Seçmenleri
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.