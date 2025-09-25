CHP'li seçmene soruldu: Gürsel Tekin mi, Özgür Çelik mi? Aradaki fark dikkat çekti

CHP'deki İstanbul krizi; 8 Ekim 2023'te Özgür Çelik’in başkan seçildiği İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştığı iddialarıyla başladı. Şikayetler üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine de Gürsel Tekin'i getirdi.

CHP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Tekin'in mahkemenin verdiği görevi kabul etmesiyle CHP adeta ikiye bölündü. Parti içinde hali hazırda devam eden tartışmalar alevlendi, CHP'liler birbirine girdi.

CHP'Lİ SEÇMEN NE DİYOR?

Bu süreçte CHP seçmeninin ne düşündüğü de merak edilen konular arasındaydı... ORC Araştırma CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olayların ardından dikkat çeken bir ankete imza attı.

GÜRSEL TEKİN FARK ATTI

Ankete katılan CHP'li seçmene, "CHP İstanbul İl Başkanını siz belirleyecek olsaydınız, hangisini seçerdiniz?" sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 32,8'i Özgür Çelik'i, yüzde 67,2'si gibi büyük bir oranla Gürsel Tekin'i seçti.