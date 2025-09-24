Cem Küçük'ten CHP kongresinin durdurulma kararına çarpıcı yorum! 'Bu yapılan hukuksuzluk'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi durdurma kararı verdi. Mahkeme kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti. Ancak parti bu karara uymadı ve kongreyi başlattı.

'FARKLI KARARLAR ALINIYOR'

Hareketli dakikalar sürerken, yaşanan gelişmeler TGRT Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteci Cem Küçük, İstanbul ve Ankara mahkemeleri arasında aynı konuya ilişkin zıt kararlar alındığını belirtti. Eylülün 15’inde mutlak butlan ya da tedbir kararı çıkmadığını hatırlatarak, “Bu konunun şimdilik bağlanmadığını gördük” dedi. Küçük, Ankara’daki iddiaların daha vahim olmasına rağmen tedbir kararı verilmediğini, İstanbul’daki iddiaların ise daha hafif olduğunu ifade etti. Türkiye’de mahkemelerin farklı kararlar aldığını vurguladı.



'BEN DE MUHALİFİM AMA...'

Küçük, CHP kongresine ilişkin tartışmalarda hukuksuzluğun onaylanmaması gerektiğini belirterek, yetkinin YSK’da olduğunu vurguladı. “Ben de CHP'ye muhalif biriyim ama burada yetki YSK'nındır. YSK 9 Eylül'de karar almış, bu yapılır demiş. Mahkeme buna karışamaz. O zaman kimse bir şey yapamaz. O zaman bunu istinafta beklesin CHP'nin genel başkanı kim, il başkanı kim belli olmasın. Böyle olur mu ya? O zaman Yüksek Seçim Kurulu belirlemeyecekse, ilçe seçim kurullarını... Niye var o zaman ya?"