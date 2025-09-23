Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'

CHP Merkez Yönetim Kurulu, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i ihraç etmek için süreci başlattı. 45 yıllık parti üyeliği bulunan Şimşek sosyal medyadan tepki göstererek, "Onur madalyamı paylaşıyorum" sözleriyle belgeyi yayımladı.



"ADAY OLSAYDIM ÖZGÜR ÖZEL 2'İNCİ TURA KALACAKTI"

TGRT Haber Taksim Meydanı programına katılan Berhan Şimşek ihraç kararına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. CHP'nin kurultay sürecinde kendisinin adaylığı sorulan Şimşek aday olmaması için disipline verildiğini söyledi. Şimşek kendisinin aday olması halinde Özgür Özel'in ikinci tura kalabileceğini söyledi.

Şimşek süreci şu sözlerle aktardı: "Bu arkadaşlar 15 Eylül'de kesin ihraç istemiyle disipline verdiler. 21 Eylül'de aday olsaydım, "Sen disipline verilmiş parti üyesisin aday olamazsın" diyeceklerdi. Silivri medyası devreye girecekti. Sabahtan beri izliyorum. Basın toplantısında Sözcü'nün Tele1'in Halk TV'nin bir tek yayını yoktur. Bütün dertleri şuydu, 200 üye İstanbul'da yok. 50 kişi oy kullanmayacak 70-80 kişi gelmeyince şaibeli kurultaydaki kadro yok. Berhan Şimşek aday olduğunda omurgası olan, gıda kartı kullanmamış pavyona gitmemiş arkadaş var. Bu arkadaşlar Berhan Şimşek'e oy verdiğinde Özgür Özel 2. tura kalacak ve karizma gidecekti. "



"PARTİ HOLDİNG OLDU SAHİBİ SİLİVRİ'DE"

Partisini sert sözlerle hedef alan Şimşek, CHP'yi sahibinin Silivri'de bulunduğu bir holdinge, parti lideri Özgür Özel'i ise CEO'ya benzetti. Şimşek "Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel."