Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'

CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, partisinin kendisini ihraç etmesiyle ilgili sürecin perde arkasını TGRT Haber'de anlattı. Disiplin sürecinin zamanlamasına dikkat çeken Şimşek, parti yönetimiyle ilgili de çarpıcı benzetmeler yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 23:47
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 23:51

Merkez Yönetim Kurulu, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'i etmek için süreci başlattı. 45 yıllık parti üyeliği bulunan Şimşek sosyal medyadan tepki göstererek, "Onur madalyamı paylaşıyorum" sözleriyle belgeyi yayımladı.

Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'


"ADAY OLSAYDIM ÖZGÜR ÖZEL 2'İNCİ TURA KALACAKTI"

TGRT Haber Taksim Meydanı programına katılan Berhan Şimşek ihraç kararına dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı. CHP'nin sürecinde kendisinin adaylığı sorulan Şimşek aday olmaması için disipline verildiğini söyledi. Şimşek kendisinin aday olması halinde 'in ikinci tura kalabileceğini söyledi.

Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'

Şimşek süreci şu sözlerle aktardı: "Bu arkadaşlar 15 Eylül'de kesin ihraç istemiyle disipline verdiler. 21 Eylül'de aday olsaydım, "Sen disipline verilmiş parti üyesisin aday olamazsın" diyeceklerdi. Silivri medyası devreye girecekti. Sabahtan beri izliyorum. Basın toplantısında Sözcü'nün Tele1'in Halk TV'nin bir tek yayını yoktur. Bütün dertleri şuydu, 200 üye İstanbul'da yok. 50 kişi oy kullanmayacak 70-80 kişi gelmeyince şaibeli kurultaydaki kadro yok. Berhan Şimşek aday olduğunda omurgası olan, gıda kartı kullanmamış pavyona gitmemiş arkadaş var. Bu arkadaşlar Berhan Şimşek'e oy verdiğinde Özgür Özel 2. tura kalacak ve karizma gidecekti. "

Berhan Şimşek, CHP'deki zamanlamaya dikkat çekti! 'Özgür Özel'in karizma gidecekti'

"PARTİ HOLDİNG OLDU SAHİBİ SİLİVRİ'DE"

Partisini sert sözlerle hedef alan Şimşek, CHP'yi sahibinin Silivri'de bulunduğu bir holdinge, parti lideri Özgür Özel'i ise CEO'ya benzetti. Şimşek "Saraçhane Silivri'ye taşındı. Parti holding oldu, sahibi Silivri'de, CEO'su da Özgür Özel."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berhan Şimşek kimdir nereli? CHP disiplin Kurulu'na sevk etti
CHP kurultayında sert tartışma! Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'kısa pantolon' göndermesi
ETİKETLER
#chp
#özgür özel
#disiplin
#ihraç
#kurultay
#Berhan Şimşek
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.