Berhan Şimşek kimdir nereli? CHP disiplin Kurulu'na sevk etti

CHP, Gürsel Tekin ile beraber açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na yönlendirdi.

Kararın sonrasında Berhan Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorusu öne çıktı.

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Berhan Şimşek, 15 Mayıs 1958 Bayburt doğumludur.

1978’de “Sevgili Oğlum” filmiyle beyazperdeye adım atan Şimşek, “İpekçe”, “Uzlaşma”, “Hoşçakal Yarın” gibi yapımlardaki performanslarıyla 1994 Ankara Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne hak kazandı.

Şimşek, Nazım Hikmet Vakfı ve 68’liler Birliği’nde etkin görev aldı.

Berhan Şimşek, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı.

1999’da CHP 10. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Meclisi Üyesi seçilen Şimşek, dokuz defa PM ve MYK üyeliğiyle partide önemli bir noktaya ulaştı.

2002-2007 seneleri arasında 22. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.

2010-2011’de CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptı.