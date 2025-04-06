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 | Özge Sönmez

CHP kurultayında sert tartışma! Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'kısa pantolon' göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. Olağanüstü Kurultayında genel başkan adaylığını açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek'in başvurusu kabul edilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tartışma yaşayan Berhan Şimşek, "CHP, kimsenin holdingi değildir. CHP örgütü kimsenin marabası değildir" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 15:16

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayında genel başkan adaylığını açıklayan ve ‘5 dakika geç teslim edildiği' nedeniyle başvurusunun Divan Başkanlığı tarafından kabul edilmediğini açıklayan eski milletvekili Berhan Şimşek, karara tepki gösterdi. Kararı hem sosyal medya hesabından hem de yaptığı basın açıklamasıyla eleştiren Şimşek, "Özgür Özel’le Murat Emir’le Ali Mahir Başarır’la konuşmama rağmen ‘hayır vakit geçmiştir’ dediler. Geçen kurultayda listeleri, 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP kurultayında sert tartışma! Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'kısa pantolon' göndermesi

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Şimşek, büyük bir baskı altında ve büyük bir uğraşla kurultaya geldiğini belirterek, "Partili arkadaşlarım da şahitler, içeriye girilemiyor. Benim yanımda olan arkadaşlarda bir belge yok, Genel Merkez bunu vermiyor ve arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil. 97 tane imza burada. Divan Başkanından rica ettim, usul hakkında konuşmak istediğimi söyledim. Özel'in seçildiği geçen kurultayda listeler dört saat sonra verildi. Diyeceksiniz ki şartlar bu, hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat ve hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, 10 gün tatil ve adaylar yarışacak, nasıl yarışacak" diye konuştu.

CHP kurultayında sert tartışma! Berhan Şimşek'ten Özgür Özel'e 'kısa pantolon' göndermesi

"DUVARLARA CHP YAZARKEN SAYIN ÖZGÜR ÖZEL VE YANINDAKİLER KISA PANTOLONLA GEZİYORDU"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:
"'Atatürk kadar konforum yok' dedin. MİT Müsteşarı'na üyeleri sormaya kalktın. Komik işler, güçler ortaya koydun. Temmuz ayında ışık açıp kapattırdın. En önemli önerisi; 'bin 400 liralık Yeni Rakı 140 lira olacak.' Yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi. Özel, bir önceki kurultayda 'Tayyip Erdoğan'ın karşısında ayağa kalkacağım, Bahçeli ile el sıkışacağım, normalleşeceğim, yumuşayacağım' deseydi acaba içerideki delege 100 oy verir miydi? Başta Ekrem olmak üzere içerideki tutsak arkadaşlarım normalleşmenin ve yumuşamanın sonucudur. Bunları söyleyeceğiz diye niye korkuyorsunuz? Bütün bunların içerisinde tek kale maç, tek lider, tek liste; 'hoş geldin Tayyip Erdoğan.' Lütfetmişler çarşaf liste yapmışlar. Düne kadar blok liste ile gittiniz. Son anda bunu değiştirdiniz. CHP, kimsenin holdingi değildir. CHP örgütü kimsenin marabası değildir. Bu parti öyle sıradan kurulmadı, dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilmedi. Bu partinin dilekçesinde Gelibolu'da, Sivas Kongresi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda ve cephelerde atalarımızın kanı mürekkep olarak kullanıldı. Sayın Özgür Özel, hayırlı uğurlu olsun, kutluyorum sizi. Santraforun biri yok, Kemal Bey yok, cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu."

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