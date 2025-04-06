Berhan Şimşek'e şok! Adaylığı düşürüldü, Özel ile sert şekilde tartıştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugün düzenlenen olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olmak isteyen Berhan Şimşek, başvuru saatini 5 dakika ile kaçırdığı iddiasıyla adaylıktan düşürüldü. Bu durumu çok sinirlenen Şimşek, öfkeli tavırlarla yanına gittiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert şekilde tartıştı. Öfkesi dinmeyen ve "Ayıptır" diye bağırdığı duyulan Şimşek, daha sonra bir partili tarafından Özel'in yanından uzaklaştırıldı.