Elazığ Kovancılar'da deprem! AFAD duyurdu

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İstanbul
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Elazığ'da bir deprem kaydedildiği bilgisini verdi.
Saat 21.56'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Merkez üssünün Kovancılar ilçesi olduğu depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
Hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe neden olan sarsıntıyla ilgili bölgeden herhangi bir olumsuz haber verilmedi.