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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:13

Elazığ Kovancılar'da deprem! AFAD duyurdu

Elazığ Kovancılar'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıyla ilgili verileri paylaştı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Elazığ Kovancılar'da deprem! AFAD duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (), 'da bir deprem kaydedildiği bilgisini verdi.

HABERİN ÖZETİ

Elazığ Kovancılar'da deprem! AFAD duyurdu

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
AFAD, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Deprem saat 21.56'da kaydedildi ve merkez üssü Kovancılar ilçesi olarak açıklandı.
Sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
Bölgeden sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz haber verilmedi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

Saat 21.56'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Merkez üssünün Kovancılar ilçesi olduğu depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe neden olan sarsıntıyla ilgili bölgeden herhangi bir olumsuz haber verilmedi.

 

 

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