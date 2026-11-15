Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), Elazığ'da bir deprem kaydedildiği bilgisini verdi.

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HABERİN ÖZETİ Elazığ Kovancılar'da deprem! AFAD duyurdu AFAD, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem saat 21.56'da kaydedildi ve merkez üssü Kovancılar ilçesi olarak açıklandı. Sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 7.01 kilometre olarak ölçüldü. Deprem hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bölgeden sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz haber verilmedi.

Saat 21.56'da meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Merkez üssünün Kovancılar ilçesi olduğu depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Hissedenlerde kısa süreli tedirginliğe neden olan sarsıntıyla ilgili bölgeden herhangi bir olumsuz haber verilmedi.