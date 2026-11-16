Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın oluşturduğu çanak şeklindeki coğrafi yapı nedeniyle hava sirkülasyonunun kısıtlandığı Iğdır'da hava kirliliği iyiden iyiye arttı. Isınmada kullanılan kalitesiz fosil yakıtların da etkisiyle kentte kış gelmeden hava kalitesi 'çok sağlıksız' seviyeye ulaştı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'yi de geçti, Avrupa'nın 'en sağlıksız' havası bu şehirde: Çok ciddi seviyelere ulaştı Aras Dağları ve Ağrı Dağı'nın oluşturduğu çanak şeklindeki coğrafi yapı ve kalitesiz fosil yakıt kullanımı nedeniyle Iğdır'da hava sirkülasyonunun kısıtlanması, kış gelmeden hava kalitesinin 'çok sağlıksız' seviyeye ulaşmasına neden olmaktadır. Iğdır'da, henüz kış mevsimi başlamadan PM10 değeri 210 seviyesine ulaşmıştır. Dünya Hava Kalitesi Endeksi'ne göre 200-300 arası değerler "çok sağlıksız" olarak sınıflandırılmaktadır. Iğdır Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aysun Altıkat, Iğdır'ın Türkiye ve hatta Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehirlerden biri olduğunu belirtmiştir. Hava kirliliğinin temel nedenleri arasında şehrin topoğrafik yapısı ve hava sirkülasyonunun azlığı gösterilmektedir. Iğdır'da kirliliğin ana kirleticileri 10 mikrometrelik ve 2,5 mikrometrelik partikül maddelerdir ve bunun sebebi olarak kötü yakıt kullanımı gösterilmektedir. Sıcaklık terslemesi (inversiyon) nedeniyle kirletici miktarı sürekli artmaktadır.

HAVA KALİTESİ TEHLİKE SAÇIYOR

Kentte, henüz dondurucu soğukların yaşanmadığı kasım ayında PM10 değerinin Gerçek Zamanlı Hava Kalite Endeksi verilerine göre 210 seviyesine ulaşması, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nde 200-300 arasındaki değerler "çok sağlıksız", 300'ün üzerindeki değerler ise "tehlikeli" olarak sınıflandırılırken, Iğdır'da ölçülen değerler, kentin hava kalitesinin kış mevsimi başlamadan ciddi seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

"AVRUPA'DA EN KİRLİ HAVA KALİTESİNE SAHİP ŞEHİR"

Iğdır Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çevre bilimleri alanında çalışmalar yürüten Doç. Dr. Aysun Altıkat, Iğdır'ın Türkiye'de hatta Avrupa'da en kirli hava kalitesine sahip şehir olduğunu söyledi.

Hava kirliliğinin nedenlerine değinen Altıkat, "Hava kirliliği, şehrin topoğrafik yapısıyla alakalı. Temel olarak topoğrafyasıyla ve coğrafyasıyla alakalı. Iğdır çanakta, etrafı çok yüksek, kalkan şeklinde dağlarla çevrili ve Iğdır'ın hava sirkülasyonu yok denecek kadar az." dedi.

UZMAN İSİM NEDENİNİ AÇIKLADI

Yükselen havanın şehirde tersine dönüp kentin üzerini kapladığını anlatan Altıkat, şöyle konuştu:

"Normalde hava kirleticiler bacalardan çıktığında her 100 metrede bir, 1 derece sıcaklık azalmasıyla beraber baca gazı yukarı doğru hareket eder. Rüzgarın yardımıyla beraber hava kirleticiler atmosferde homojen bir şekilde dağılır. Iğdır'da böyle olmuyor. Yükselen hava ne yazık ki tersine dönüyor, şehrin üzerini kapatıyor ve bir battaniye gibi kirli hava hapsoluyor. Sıcaklık terslemesi ya da inversiyon dediğimiz olay neticesinde kirletici miktarı sürekli artıyor."

"ÇOK CİDDİ KİRLİLİK GÖZLEYEBİLİYORUZ"

Iğdır'daki kirleticilerin genellikle kötü yakıttan kaynaklandığını dile getiren Altıkat, "Iğdır için en çok bahsedebileceğimiz kirleticiler, 10 mikrometrelik partikül maddeler ve 2,5 mikrometrelik partikül maddeler. Kötü yakıt kullanılıyor. Iğdır'ın topoğrafyası hava kirleticilerin dağılmasına müsait değil. Ne yazık ki şehrin üzerinde kalmasına sebep oluyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, işte partikül madde kirliliği çok yüksek oranlara çıkıyor. Şu an kasımın ortasındayız, havanın bu kadar kirli olmaması gerekiyor ama şimdiden çok ciddi kirlilik gözleyebiliyoruz." diye konuştu.