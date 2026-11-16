Gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor! Bir yetmedi, ikinci kez hasat etti

"KIRSAL KALKINMA HAREKETİ BAŞLATMAK İSTEDİK"

İskilip’te safran üretimini ticari kârdan ziyade bölge çiftçisine örnek olmak için başlattıklarını söyleyen Ulucan, bilgi paylaşımına açık olduklarını belirtti:

"Biz İskilip'te bu ürünü yetiştirdik. Bu ürünü yetiştirmekteki amacım ekonomik olarak bir getiri elde etmesi değildi. İskilip'te kırsal kalkınma hareketi başlatabilir miyiz, bu alternatif ürün olabilir mi diye başladık. Şu an bunun olduğunu gördük. Safran üretimini yapacak, merakı olan herkes bize ulaşabilir. Herkese elimizden geldiği kadar yaşadığımız tecrübeleri, bilgilerimizi aktarabiliriz. İskilip sadece geleneksel tarımın yapıldığı bir yer değil, birçok tarım ürünü yetiştirilebilecek bir bölgedir."