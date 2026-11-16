Gramı bin 400 liraya kadar alıcı buluyor! Bir yetmedi, ikinci kez hasat etti

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Çorum’un İskilip ilçesinde harita mühendisi Mehmet Ulucan tarafından geçen yıl deneme amaçlı ekilen safran, bu yıl daha yüksek rekolteyle hasat edildi. Safranbolu ile aynı mikroklima iklimine sahip olan ilçede alternatif tarım ürünü olarak yetiştirilen ve gramı 800 ile 1.400 lira arasında satılan safranın, bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı olması hedefleniyor.
Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan harita mühendisi Mehmet Ulucan, bölgedeki geleneksel tarım ürünlerine alternatif yaratmak amacıyla başlattığı safran üretiminde ikinci yılını geride bıraktı. Geçen yıl yaklaşık 250 metrekarelik alanda ilk ekimi gerçekleştiren Ulucan, bu sezon rekolteyi artırarak dikkat çeken bir verim elde etti.
2 yıldır safran üretimi yapan ve sürecin gelişimi hakkında bilgiler veren Mehmet Ulucan, deneme ekimine karar verme sürecini şu sözlerle anlattı:
"Bazı araştırmalar yapıyorduk, bu işlere biraz merakımız vardı. Yaptığımız araştırmalarda Safranbolu ile İskilip’in mikroklima iklimlerinin uyduğunu, yağış miktarlarının hemen hemen eşit olduğunu, sıcaklık miktarlarının da eşit olduğunu gördük. Bunun üzerine, 'acaba safran diksek İskilip’te olur mu' diye düşündük.
Deneme amaçlı geçen sene başladık. Geçen sene ilk amacımız, bu safranın İskilip’te yetişip yetişmediğini görmekti. Geçen sene yaptığımız üretimde safranın İskilip’te yetiştiğini gördük. Bunun üzerine bu sene de ektik. Aldığımız verim, geçen seneye göre çok daha iyi. Bazı ufak tefek sıkıntılar yaşadık, eksikliklerimiz var. Biz de bu işin öğrenme aşamasındayız. Yaptığımız işten her geçen sene daha fazla tecrübe kazanıyoruz ve üretimimizin her geçen sene daha da arttığını gördük."
Safran üretiminin ağustos başında ekimle başlayıp kasım ortasına kadar hasatla devam ettiğini belirten Ulucan, maliyet ve amortisman sürecine dair önemli detaylar paylaştı:
"Bizim safran üretimimizde en büyük maliyetimiz soğan maliyeti. Soğanlar bugün kilosu 3-4 bin liradan satılan bir ürün. Safran soğanları patates gibi çoğalabilen bir bitki. 3 sene sonra 1'e 5, 1'e 10 civarında yavru veriyor. Bu sene 300 metrekare bir yerde başladığımızda 1'e 5 verdiğinde 3 sene sonra 1,5 dönümü, 1'e 10 verdiğinde yaklaşık 3 dönümü ekebilecek soğanı elde etmiş olacağımız anlamına geliyor. İlk başta yüksek maliyetli bir yatırım gibi görünüyor ama 3 sene sonra kendisini amorti etmeye başlıyor."
Sezon sonunda 30-35 gram ürün almayı beklediklerini ifade eden Ulucan, yüksek fiyatların yanıltıcı olmaması gerektiğini vurgulayarak üretici adaylarına şu uyarılarda bulundu:
"Şu anda sezonun ortasındayız. Yaklaşık olarak 15-20 gram civarında bir ürünümüz oldu. Sezonu 30-35 gramla kapatırız diye tahmin ediyoruz. Safran üretimi yaparken safranın gramına bugün 800 TL ile bin 400 TL arasında fiyat veren üreticilerimiz var.
Bu fiyatı gören birçok insan 'çok para kazanıyorsunuz' hesabı güdüyor. Fakat bu işe girmeden önce fizibiliteleri iyi yapmak gerekiyor. Üretimi yapmak, iş gücünü yapmak, iyi hesap etmek gerekiyor. En önemli kısmı pazar. Şu anda ben bireysel kullanıcıya satıyorum."
İskilip’te safran üretimini ticari kârdan ziyade bölge çiftçisine örnek olmak için başlattıklarını söyleyen Ulucan, bilgi paylaşımına açık olduklarını belirtti:
"Biz İskilip'te bu ürünü yetiştirdik. Bu ürünü yetiştirmekteki amacım ekonomik olarak bir getiri elde etmesi değildi. İskilip'te kırsal kalkınma hareketi başlatabilir miyiz, bu alternatif ürün olabilir mi diye başladık. Şu an bunun olduğunu gördük. Safran üretimini yapacak, merakı olan herkes bize ulaşabilir. Herkese elimizden geldiği kadar yaşadığımız tecrübeleri, bilgilerimizi aktarabiliriz. İskilip sadece geleneksel tarımın yapıldığı bir yer değil, birçok tarım ürünü yetiştirilebilecek bir bölgedir."