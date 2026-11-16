COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen "Parlamenter Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Kurum'dan COP31'de dikkat çeken sözler: 'Gerçek sınav başlıyor' Bakan Kurum, başkanlıklarını diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelleri üzerine kurduklarını belirterek hedeflerin somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı ve 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmalara değindi. Başkanlık diyalog, uzlaşı ve aksiyon olmak üzere 3 temel üzerine kurulmuştur. Antalya'da konuşulanların salonlarda kalmaması; hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve görülebilen sonuçlara dönüşmesi hedeflenmektedir. 6 Şubat depremlerinde 108 bin kilometrekarelik alanda 11 il ve 14 milyon vatandaş etkilenmiştir. Deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede dört yüz elli beş bin konut, köy evi ve iş yeri tamamlanmıştır. Konferansın ardından parlamenterlerin önüne enerji kanunu ve dirençli şehirler için ayrılan bütçe kaynakları gibi konular gelecektir.

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:

"Başkanlığımızı 3 temel üzerine kurduk; diyalog, uzlaştı, aksiyon. Ülkelerin imkanı aynı ölçüde değil. Farklılıkları yok sayarak ortak bir gelecek kuramayız.

"HEDEFLERİN SONUÇLARA DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Ülkelerin kalkınma haklarını koruyan, finansman ihtiyacını, ihtiyacın bulunduğu noktaya ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Türkiye 6 Şubat depremlerini yaşadı ve 'Asrın Felaketi' dediğimiz depremde 11 ilimiz 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede dört yüz elli beş bin konut köy evi ve iş yerini tamamladı. Bu süreç bize şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdı.

"GERÇEK SINAV BAŞLIYOR"

Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek.

Meclisimizin kurulduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı.