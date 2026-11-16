Bakan Kurum'dan COP31'de dikkat çeken sözler: 'Gerçek sınav başlıyor'

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UYGULAMALAR
İstanbul
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen "Parlamenter Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları:
"Başkanlığımızı 3 temel üzerine kurduk; diyalog, uzlaştı, aksiyon. Ülkelerin imkanı aynı ölçüde değil. Farklılıkları yok sayarak ortak bir gelecek kuramayız.
Ülkelerin kalkınma haklarını koruyan, finansman ihtiyacını, ihtiyacın bulunduğu noktaya ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz.
Türkiye 6 Şubat depremlerini yaşadı ve 'Asrın Felaketi' dediğimiz depremde 11 ilimiz 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 108 bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede dört yüz elli beş bin konut köy evi ve iş yerini tamamladı. Bu süreç bize şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdı.
Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek.
Meclisimizin kurulduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı.