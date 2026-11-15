Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 15:02

COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı: "Yaşayacak doğanız yoksa..."

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde dünyaya seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, NATO üzerinden verdiği çarpıcı mesaj dikkat çekti. İklim kriziyle mücadelede ülkelerin savunma bütçelerine gösterdiği hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 15:02

Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın , Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin CNN International'e konuştu.

HABERİN ÖZETİ

COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı: "Yaşayacak doğanız yoksa..."

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin ev sahipliğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflerini CNN International'a anlattı.
Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin CNN International'a konuştu.
Zirvenin başkanlığını yürüten Kurum, CNN International'dan Becky Anderson'a verdiği röportajda Türkiye'nin "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini açıkladı.
Başarının tanımını soran Anderson'a Kurum, "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" şeklinde yanıt verdi.
Kurum, ülkelerin iklim kriziyle mücadele için NATO'nun savunma bütçesi konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" dedi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

2035 HEDEFİNİ AÇIKLADI

CNN International'dan Becky Anderson'a röportaj veren Kurum, COP31 Başkanlığı'nın "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini anlattı. 

COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı: "Yaşayacak doğanız yoksa..."

"İŞLER ARTIK DEĞİŞTİ DİYEBİLMELİYİZ"

Anderson'un, "Sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek" sorusuna Kurum, "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" cevabını verdi.

COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı: "Yaşayacak doğanız yoksa..."

NATO'NUN SAVUNMA BÜTÇESİ HASSASİYETİ

Ülkelerin iklim krizinin etkilerine hazırlanmak için NATO'nun savunma bütçesi hassasiyeti göstermesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapan Kurum, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya uyarı: Tedbir alınmazsa Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak
Dünyanın gözü Antalya'da: COP31'de 55 ülkeden kritik buluşma
ETİKETLER
#murat kurum
#Antalya
#İklim Zirvesi
#Cop31
#Cnn International
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.