COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin CNN International'e konuştu.

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HABERİN ÖZETİ COP31'de Bakan Kurum'dan tarihi çağrı: "Yaşayacak doğanız yoksa..." COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin ev sahipliğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hedeflerini CNN International'a anlattı. Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin CNN International'a konuştu. Zirvenin başkanlığını yürüten Kurum, CNN International'dan Becky Anderson'a verdiği röportajda Türkiye'nin "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini açıkladı. Başarının tanımını soran Anderson'a Kurum, "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" şeklinde yanıt verdi. Kurum, ülkelerin iklim kriziyle mücadele için NATO'nun savunma bütçesi konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" dedi.

2035 HEDEFİNİ AÇIKLADI

CNN International'dan Becky Anderson'a röportaj veren Kurum, COP31 Başkanlığı'nın "2035'e kadar enerjide yüzde 35 elektrifikasyon" hedefini anlattı.

"İŞLER ARTIK DEĞİŞTİ DİYEBİLMELİYİZ"

Anderson'un, "Sizin için başarı tam olarak ne anlama gelecek" sorusuna Kurum, "İşin özü evet biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz, Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" cevabını verdi.

NATO'NUN SAVUNMA BÜTÇESİ HASSASİYETİ

Ülkelerin iklim krizinin etkilerine hazırlanmak için NATO'nun savunma bütçesi hassasiyeti göstermesi gerektiğine bir kez daha vurgu yapan Kurum, "Yaşayacak bir doğanız yoksa (savunma) bütçeleri artırmanın ne anlamı var" ifadesini kullandı.