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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:45

Dünyanın gözü Antalya'da: COP31'de 55 ülkeden kritik buluşma

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 16 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Parlamenter Toplantısı'na 55 ülkeden üst düzey heyetler katılacak. Parlamento başkanları ve milletvekillerinin bir araya geleceği toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, iklim finansmanı ve uluslararası iş birliği masaya yatırılacak.

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Editor
 Özge Sönmez
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Dünyanın gözü Antalya'da: COP31'de 55 ülkeden kritik buluşma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:42
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:45

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında 'da gerçekleştirilen 31. Taraflar Konferansı () kapsamında önemli bir uluslararası toplantı daha düzenlenecek.

55 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

TBMM ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğinde 16 Kasım'da gerçekleştirilecek parlamenter toplantıya 55 ülkeden meclis başkanları, milletvekilleri ve üst düzey temsilcilerin katılması öngörülüyor. TBMM Başkanı 'un ev sahipliğindeki toplantıda, küresel iklim hedeflerinin ulusal düzeyde somut adımlara dönüştürülmesi ele alınacak.

NUMAN KURTULMUŞ VE MURAT KURUM KONUŞACAK

Toplantının açılış konuşmalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Milton Dick yapacak.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası Program Koordinasyonu Kıdemli Direktörü Daniele Violetti de toplantıda konuşma gerçekleştirecek.

SIFIR ATIK VE İKLİM FİNANSMANI MASAYA YATIRILACAK

Toplantı kapsamında düzenlenecek oturumlarda Almanya, Kenya, Fiji, Gana, Togo, Mısır ve Birleşik Krallık'tan parlamenterlerin yanı sıra bilim insanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri görüşlerini paylaşacak.

Görüşmelerde küresel iklim taahhütlerinin ulusal politikalara dönüştürülmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, metan gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması konuları ele alınacak.

Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede parlamenter denetimin artırılması ve ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durulacak.

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#Antalya
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#Parlamentolar Arası Birlik
#Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
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