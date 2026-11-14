AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; kent genelinde kuvvetli yağış ve sıcaklık düşüşü beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların da aniden düşüşe geçmesi bekleniyor.
AKOM'un açıklamasına göre sabah saatlerinde etkili olan lodos, öğleden itibaren kuzeyli yönlere dönerek poyraz şeklinde etkisini artıracak. Poyrazın da etkisiyle 20 dereceye yükselen sıcaklıklar aniden 8 derece birden düşüşe geçecek.
Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışların öğleden sonra başlaması, akşam saatlerinden itibaren ise kent genelinde etkisini arttırması bekleniyor.
|Tarih
|En düşük
|En yüksek
|Hava durumu
|15 Kasım Pazar
|8°C
|14°C
|Parçalı çok bulutlu
|16 Kasım Pazartesi
|9°C
|15°C
|Parçalı ve az bulutlu
|17 Kasım Salı
|10°C
|16°C
|Gök gürültülü sağanak
|18 Kasım Çarşamba
|13°C
|18°C
|Parçalı bulutlu
|19 Kasım Perşembe
|12°C
|19°C
|Parçalı ve az bulutlu
|20 Kasım Cuma
|12°C
|19°C
|Parçalı bulutlu
AKOM'un uyarısında şu ifadelere yer verildi:
"Öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8°C azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir."
AKOM'un haftalık tahminlerine göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Günün en düşük sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.