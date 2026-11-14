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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:32

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı geldi. Yapılan değerlendirmede yağışların aniden kuvvetleneceği bildirilirken, akşam saatlerine dikkat çekildi. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:32

Afet Koordinasyon Merkezi () haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; kent genelinde kuvvetli yağış ve düşüşü beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların da aniden düşüşe geçmesi bekleniyor. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor.
Sabah etkili olan lodos, öğleden sonra yerini poyraza bırakacak ve sıcaklıklar 6-8 derece düşecek.
Öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren artarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.
15 Kasım Pazar günü ise parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sağanak beklenmiyor.
Haftalık tahminlere göre sıcaklıkların 8 dereceden 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

İSTANBUL'DA SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM'un açıklamasına göre sabah saatlerinde etkili olan lodos, öğleden itibaren kuzeyli yönlere dönerek poyraz şeklinde etkisini artıracak. Poyrazın da etkisiyle 20 dereceye yükselen sıcaklıklar aniden 8 derece birden düşüşe geçecek. 

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

Yapılan açıklamada 'da yağışların öğleden sonra başlaması, akşam saatlerinden itibaren ise kent genelinde etkisini arttırması bekleniyor. 

TarihEn düşükEn yüksekHava durumu
15 Kasım Pazar8°C14°CParçalı çok bulutlu
16 Kasım Pazartesi9°C15°CParçalı ve az bulutlu
17 Kasım Salı10°C16°CGök gürültülü sağanak
18 Kasım Çarşamba13°C18°CParçalı bulutlu
19 Kasım Perşembe12°C19°CParçalı ve az bulutlu
20 Kasım Cuma12°C19°CParçalı bulutlu

İSTANBULLULAR AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

AKOM'un uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8°C azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir."

AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YOK

AKOM'un haftalık tahminlerine göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Günün en düşük sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.

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