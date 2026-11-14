İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; kent genelinde kuvvetli yağış ve sıcaklık düşüşü beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların da aniden düşüşe geçmesi bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak ve fırtına alarmı: Aniden bastıracak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, kent genelinde kuvvetli yağış ve ani sıcaklık düşüşü bekleniyor. Sabah etkili olan lodos, öğleden sonra yerini poyraza bırakacak ve sıcaklıklar 6-8 derece düşecek. Öğleden sonra başlayacak yağışların akşam saatlerinden itibaren artarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. 15 Kasım Pazar günü ise parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak ve sağanak beklenmiyor. Haftalık tahminlere göre sıcaklıkların 8 dereceden 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM'un açıklamasına göre sabah saatlerinde etkili olan lodos, öğleden itibaren kuzeyli yönlere dönerek poyraz şeklinde etkisini artıracak. Poyrazın da etkisiyle 20 dereceye yükselen sıcaklıklar aniden 8 derece birden düşüşe geçecek.

Yapılan açıklamada İstanbul'da yağışların öğleden sonra başlaması, akşam saatlerinden itibaren ise kent genelinde etkisini arttırması bekleniyor.

Tarih En düşük En yüksek Hava durumu 15 Kasım Pazar 8°C 14°C Parçalı çok bulutlu 16 Kasım Pazartesi 9°C 15°C Parçalı ve az bulutlu 17 Kasım Salı 10°C 16°C Gök gürültülü sağanak 18 Kasım Çarşamba 13°C 18°C Parçalı bulutlu 19 Kasım Perşembe 12°C 19°C Parçalı ve az bulutlu 20 Kasım Cuma 12°C 19°C Parçalı bulutlu

İSTANBULLULAR AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

AKOM'un uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"Öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli (poyraz) yönlerden esmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının 6-8°C azalması beklenmektedir. Öğleden sonra başlayacak yağışların, akşam saatleri itibarıyla il genelinde etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam edeceği tahmin edilmektedir."

PAZAR GÜNÜ SAĞANAK YOK

AKOM'un haftalık tahminlerine göre 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Günün en düşük sıcaklığının 8, en yüksek sıcaklığının ise 14 derece olması bekleniyor.