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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:20
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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

Skoda Kasım 2026 fiyat listesi sürprizlerle geldi. Ünlü otomotiv devi sevilen birçok modelinde hayata geçirdiği kampanyalarla kullanıcısını sevindirdi. Bazı modellerde uygulanan indirim tutarı 1 milyon TL’ye ulaşırken, Skoda, Octavia, Superb, Scala ve Fabia gibi Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerin güncel fiyatları da son zamanların en çok merak edilen konuları arasına girdi. İşte Skoda Kasım ayı fiyat listesinin detayları…

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

Merakla beklenen Skoda Kasım 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncellenen tarifeye göre markanın giriş seviyesindeki en ucuz modeli 1.772.600 TL ile Fabia (TSI 115 PS, Benzin Premium DSG) olarak öne çıkarken, listenin en pahalı aracı 7.459.900 TL ile Superb (2.0 TSI 265 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4) oldu. İşte model model Skoda’nın Kasım 2026 sıfır otomobil fiyat listesi...

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

ELROQ KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrikli 60 e-Prestige 190 PS 2.481.600 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

ENYAQ COUPE KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrik, 190 PS 60 e-Sportline 4.199.900 TL

Elektrik, 340 PS 4x4 e-RS 5.649.900 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

ENYAQ KASIM 2026 FİYATLARI

Elektrikli, 190 PS 60 e-Prestige 4.099.900 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

FABİA KASIM 2026 FİYATLARI 

TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 1.772.600 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.147.700 TL

1.5 TSI 177 PS, Benzinli Monte Carlo 130 Edition DSG 2.389.900 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

SCALA KASIM 2026 FİYATLARI

TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 2.054.900 TL

1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 2.304.900 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.559.900 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.389.200 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

OCTAVİA KASIM 2026 FİYATLARI 

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Elite DSG 2.385.500 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.159.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.459.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.459.900 TL

2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 5.669.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Sportline DSG 3.559.900 TL

2.0 TSI 265 PS, Benzin Combi RS DSG 5.769.900 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

SUPERB KASIM 2026 FİYATLARI

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 3.774.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.998.400 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.770.100 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Combi Prestige DSG 4.864.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Laurin & Klement Crystal DSG 5.194.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 5.314.900 TL

2.0 TDI 193 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.239.900 TL

2.0 TSI 265 PS Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.339.900 TL

2.0 TDI 193 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.359.900 TL

2.0 TSI 265 PS Combi Laurin & Klement Crystal DSG 4x4 7.459.900 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

KAMİQ KASIM 2026 FİYATLARI

1.0 TSI 115 PS, Benzin Elite DSG 1.962.700 TL

1.0 TSI 115 PS, Benzin Premium DSG 1.999.900 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 2.709.900 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Monte Carlo DSG 2.389.600 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

KAROQ KASIM 2026 FİYATLARI 

1.5 TSI 150 PS, Benzin Premium DSG 3.249.900 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Yeni Prestige DSG 2.999.800 TL

1.5 TSI 150 PS, Benzin Sportline DSG 3.089.300 TL

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Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

KODİAQ KASIM 2026 FİYATLARI

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Premium DSG 4.049.900 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Prestige DSG 3.998.100 TL

1.5 TSI mHEV 150 PS, Benzin Sportline DSG 4.899.900 TL

2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Prestige DSG 4x4 6.749.900 TL

2.0 TDI SCR 193 PS, Dizel Sportline DSG 4x4 6.999.900 TL

2.0 TSI 265 PS, Benzin RS DSG 4x4 7.399.900 TL

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