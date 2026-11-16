Skoda Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Skoda, Octavia, Superb, Scala, Fabia kampanyalı güncel fiyatları

Skoda Kasım 2026 fiyat listesi sürprizlerle geldi. Ünlü otomotiv devi sevilen birçok modelinde hayata geçirdiği kampanyalarla kullanıcısını sevindirdi. Bazı modellerde uygulanan indirim tutarı 1 milyon TL’ye ulaşırken, Skoda, Octavia, Superb, Scala ve Fabia gibi Türk kullanıcıların en çok tercih ettiği modellerin güncel fiyatları da son zamanların en çok merak edilen konuları arasına girdi. İşte Skoda Kasım ayı fiyat listesinin detayları…