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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 07:44
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 07:52

16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri yayımladı. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde sağanak, bazı illerde ise kar yağışı beklendiği bildirildi. İşte yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumu…

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 07:52

16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, , Çanakkale, Kocaeli, , Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağış bekleniyor.

16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

VAN VE HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 'ın doğusu ile çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

SICAKLIKLAR BAZI BÖLGELERDE ARTIYOR 

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. 

16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

16 KASIM PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABursa16°CParçalı ve çok bulutlu
Çanakkale17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGEDenizli21°CParçalı ve çok bulutlu
İzmir20°CParçalı ve çok bulutlu
Manisa20°CParçalı ve çok bulutlu
Muğla21°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZAdana22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya24°CParçalı ve çok bulutlu
Burdur17°CParçalı ve çok bulutlu
Hatay20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUAnkara14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
Çankırı13°CParçalı ve çok bulutlu
Eskişehir15°CParçalı ve çok bulutlu
Konya16°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZBolu15°CParçalı ve çok bulutlu
Düzce17°CParçalı ve çok bulutlu
Kastamonu13°CParçalı ve çok bulutlu
Zonguldak16°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya14°CParçalı ve çok bulutlu
Rize15°CParçalı ve çok bulutlu
Samsun15°CParçalı ve çok bulutlu
Trabzon16°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLUErzurum8°CParçalı ve çok bulutlu
Kars9°CParçalı ve çok bulutlu
Malatya15°CParçalı ve çok bulutlu
Van11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Mardin17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
Siirt17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

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