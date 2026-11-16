16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağış bekleniyor.

VAN VE HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yurdun doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

SICAKLIKLAR BAZI BÖLGELERDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

16 KASIM PAZARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA Bursa 16°C Parçalı ve çok bulutlu Çanakkale 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı İstanbul 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı Kırklareli 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı EGE Denizli 21°C Parçalı ve çok bulutlu İzmir 20°C Parçalı ve çok bulutlu Manisa 20°C Parçalı ve çok bulutlu Muğla 21°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ Adana 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya 24°C Parçalı ve çok bulutlu Burdur 17°C Parçalı ve çok bulutlu Hatay 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Ankara 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı Çankırı 13°C Parçalı ve çok bulutlu Eskişehir 15°C Parçalı ve çok bulutlu Konya 16°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Bolu 15°C Parçalı ve çok bulutlu Düzce 17°C Parçalı ve çok bulutlu Kastamonu 13°C Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak 16°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Amasya 14°C Parçalı ve çok bulutlu Rize 15°C Parçalı ve çok bulutlu Samsun 15°C Parçalı ve çok bulutlu Trabzon 16°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Erzurum 8°C Parçalı ve çok bulutlu Kars 9°C Parçalı ve çok bulutlu Malatya 15°C Parçalı ve çok bulutlu Van 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Diyarbakır 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Mardin 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı Siirt 17°C Parçalı, yer yer çok bulutlu Şanlıurfa 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı