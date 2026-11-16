16 Kasım 2026 hava durumu | Yeni haftaya sağanak ve kar yağışıyla giriş! İşte yağış beklenen iller

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağış bekleniyor.
Yurdun doğu kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|Bursa
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Çanakkale
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|İstanbul
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|Kırklareli
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
|EGE
|Denizli
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|İzmir
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Manisa
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Muğla
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|AKDENİZ
|Adana
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Antalya
|24°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Burdur
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Hatay
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
|Çankırı
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Eskişehir
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Konya
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|Bolu
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Düzce
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kastamonu
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Zonguldak
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|Amasya
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Rize
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Samsun
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Trabzon
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|Erzurum
|8°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Kars
|9°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Malatya
|15°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|Van
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|Diyarbakır
|18°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Mardin
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
|Siirt
|17°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu
|Şanlıurfa
|21°C
|Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara ,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra sonra aralıklı sağanak yağışlı