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Dünya
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 04:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 04:39

ABD, Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor

ABD ordusuna ait USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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ABD, Orta Doğu'ya üçüncü uçak gemisini gönderiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 04:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 04:39

Amerikan (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin üçüncü uçak gemisi bölgeye ulaşmak üzere.

Habere göre, USS Theodore Roosevelt uçak gemisi birkaç gün içinde Orta Doğu’daki diğer iki Amerikan uçak gemisine katılacak.

Söz konusu görevlendirmenin, ’ın pazar günü üç gün içinde ikinci kez Bahreyn’e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Konuyla ilgili henüz (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı , kısa süre önce Başkan Yardımcısı JD Vance’i barış görüşmelerinden çıkarmış ve "Washington’un artık Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını" ifade etmişti.

Uçak gemisinin konuşlandırılmasına rağmen, ABD ordusu kısa süre önce İran’a karşı operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını iddia eden bir İsrail medyası haberini yalanlamış ve bu tür haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirmişti.

ETİKETLER
#donald trump
#iran
#abd savunma bakanlığı
#New York Times
#Uss Theodore Roosevelt
#Dünya
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