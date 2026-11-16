16 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

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İstanbul
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar güne yükselişle, euro ise düşüşle başladı. İşte 16 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 50,3824 TL
Satış (TL): 50,395 TL
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 55,5208 TL
Satış (TL): 55,5474 TL