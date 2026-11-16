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16 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükselişe geçti, euro düşüşte

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 07:29
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 07:29
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dolar ve euro ne kadar

Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel döviz fiyatlarını araştırırken, dolar güne yükselişle, euro ise düşüşle başladı.  İşte 16 Kasım 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

 

2
dolar

DOLAR NE KADAR?

Alış (TL): 50,3824 TL

Satış (TL): 50,395 TL

3
euro ne kadar?

EURO NE KADAR?

Alış (TL): 55,5208 TL

Satış (TL): 55,5474 TL 

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