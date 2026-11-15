Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, milli takımının Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri milli maç sonrası yaptığı açıklamalarla Boca Juniors ile ilgili transfer söylentilerini alevlendirdi. Torreira, Arjantin'in La Bombonera Stadyumu'nda milli takımla oynamanın ve maçı kazanmanın kendisi için eşsiz bir duygu olduğunu belirtti. Maç sonrası planlarından bahsederken, antrenman sonrası mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğini söyledi. Bu açıklaması, Arjantin ekibi Boca Juniors ile ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Yıldız futbolcunun Boca Juniors hakkında kullandığı ifadeler, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

"EŞSİZ BİR DUYGU"

Arjantin'in ünlü La Bombonera Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim" ifadelerini kullandı.

BOCA JUNIORS SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Uruguaylı yıldız, maç sonrası planlarından bahsederken, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim" dedi.

TRANSFER İDDİALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Torreira'nın bu açıklaması, Arjantin ekibi Boca Juniors ile ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.