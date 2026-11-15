Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

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İstanbul
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, milli takımının Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Yıldız futbolcunun Boca Juniors hakkında kullandığı ifadeler, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.
Arjantin'in ünlü La Bombonera Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim" ifadelerini kullandı.
Uruguaylı yıldız, maç sonrası planlarından bahsederken, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim" dedi.
Torreira'nın bu açıklaması, Arjantin ekibi Boca Juniors ile ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.