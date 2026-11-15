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Spor
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:45

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Tecrübeli futbolcunun Boca Juniors hakkındaki sözleri, ayrılık ve transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 16:45

'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu , milli takımının 'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Arjantin'i 2-1 mağlup ettikleri milli maç sonrası yaptığı açıklamalarla Boca Juniors ile ilgili transfer söylentilerini alevlendirdi.
Torreira, Arjantin'in La Bombonera Stadyumu'nda milli takımla oynamanın ve maçı kazanmanın kendisi için eşsiz bir duygu olduğunu belirtti.
Maç sonrası planlarından bahsederken, antrenman sonrası mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğini söyledi.
Bu açıklaması, Arjantin ekibi Boca Juniors ile ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Yıldız futbolcunun hakkında kullandığı ifadeler, transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

"EŞSİZ BİR DUYGU"

Arjantin'in ünlü La Bombonera Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Torreira, "Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, böyle önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu. Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için çok benzersiz bir deneyim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

BOCA JUNIORS SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Uruguaylı yıldız, maç sonrası planlarından bahsederken, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7'de, mate içip Boca Juniors maçını izleyeceğim" dedi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku: Sözleri ortalığı karıştırdı

TRANSFER İDDİALARI YENİDEN ALEVLENDİ

Torreira'nın bu açıklaması, Arjantin ekibi Boca Juniors ile ilgili transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı. 

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#Lucas Torreira
#Arjantin
#Futbol
#boca juniors
#La Bombonera Stadyumu
#Spor
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