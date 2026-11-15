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 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
15.11.2026
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 20:26

Akdeniz’de sıcak saatler: AB güçleri Rusya’nın "Gölge Filosu"na ait sahte bayraklı petrol tankerine operasyonu düzenledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB deniz güçlerinin EUNAVFOR MED İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen sahte bayraklı "MV Midag" adlı petrol tankerine hava indirme operasyonu düzenlediğini açıkladı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Akdeniz’de sıcak saatler: AB güçleri Rusya’nın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 20:26

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , EUNAVFOR MED (Avrupa Birliği Deniz Gücü) İrini Operasyonu kapsamında Akdeniz'de 'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen "MV Midag" adlı petrol tankerine operasyon düzenlendiğini bildirdi. 13 Kasım'da AB'ye bağlı deniz kuvvetlerinin sahte bayrak altında ilerlediği belirtilen söz konusu tankere hava indirme operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Kallas, operasyon anlarına ait fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. 

Akdeniz’de sıcak saatler: AB güçleri Rusya’nın "Gölge Filosu"na ait sahte bayraklı petrol tankerine operasyonu düzenledi

AB Temsilcisi, Rusya'nın AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı gölge filosunu hem denizde hem de diplomatik yollarla masada engellemeye devam edeceklerini belirterek, AB dışişleri bakanlarının yarın bu filoyu destekleyen banka ve şirketlere yönelik yeni yaptırımları onaylamasının beklendiğini kaydetti.

Akdeniz’de sıcak saatler: AB güçleri Rusya’nın "Gölge Filosu"na ait sahte bayraklı petrol tankerine operasyonu düzenledi

EUNAVFOR MED İRİNİ OPERASYONU

Avrupa Birliği (AB) tarafından 2020 yılında Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek amacıyla kurulan EUNAVFOR MED İrini Operasyonu, Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı silah sevkiyatlarının tespit edilmesi ve önlenmesi için faaliyet yürütüyor. Operasyon kapsamında görev yapan AB unsurları, kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde şüpheli gemilere yönelik denetim ve müdahalelerde bulunabiliyor. Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan IRINI Operasyonu, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu belirtilen gemilere yönelik benzer müdahalelerde bulunmuştu.

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#Eunavfor Med İrini Operasyonu
#Mv Midag
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