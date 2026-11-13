Rusya ve Afganistan el sıkıştı! Dev anlaşmanın detayları belli oldu

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya ve Afganistan arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İş Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, iki ülke arasında birçok sektörü kapsayan ticari anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

TAHIL, İLAÇ VE ENERJİ EKİPMANI TEDARİK EDİLECEK

Anlaşmaların kapsamına ilişkin bilgi veren Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." ifadelerini kullandı.

Overçuk, ticari iş birliği kapsamında Afganistan'ın da Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini belirtti.

ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerde Afganistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin de ele alındığını aktaran Overçuk, sağlık sektöründe Rus şirketleriyle ortak çalışma konusunda yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.