Rusya ve Afganistan el sıkıştı! Dev anlaşmanın detayları belli oldu

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İstanbul
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya ve Afganistan arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İş Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, iki ülke arasında birçok sektörü kapsayan ticari anlaşmalar imzalandığını duyurdu.
Anlaşmaların kapsamına ilişkin bilgi veren Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." ifadelerini kullandı.
Overçuk, ticari iş birliği kapsamında Afganistan'ın da Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini belirtti.
Görüşmelerde Afganistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin de ele alındığını aktaran Overçuk, sağlık sektöründe Rus şirketleriyle ortak çalışma konusunda yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.