Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:27

Rusya ve Afganistan el sıkıştı! Dev anlaşmanın detayları belli oldu

Rusya ve Afganistan; tahıl, un, ilaç ve enerji ekipmanlarının tedariki konusunda bir anlaşma imzaladı. İki ülke, enerji ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesi konusunda da iş birliği imkanlarını görüştü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Rusya ve Afganistan el sıkıştı! Dev anlaşmanın detayları belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 09:27

'ın başkenti 'de ve Afganistan arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İş Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, iki ülke arasında birçok sektörü kapsayan ticari anlaşmalar imzalandığını duyurdu.

TAHIL, İLAÇ VE ENERJİ EKİPMANI TEDARİK EDİLECEK

Anlaşmaların kapsamına ilişkin bilgi veren Overçuk, "İlaç, tıbbi ürünler, tahıl, un ve enerji ekipmanı tedarikini kapsayan geniş bir sözleşme paketi imzalandı." ifadelerini kullandı.

Overçuk, ticari iş birliği kapsamında Afganistan'ın da Rusya'ya nar, taze meyve ve kuru meyve ihraç edeceğini belirtti.

ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmelerde Afganistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu ve ulaştırma altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin de ele alındığını aktaran Overçuk, sağlık sektöründe Rus şirketleriyle ortak çalışma konusunda yoğun ilgi bulunduğunu kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump'tan Küba'ya operasyon sinyali: Görevden ayrılmadan önce halletmek istiyorum
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
ETİKETLER
#rusya
#Afganistan
#kabil
#Ticari Anlaşmalar
#Aleksey Overçuk
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.