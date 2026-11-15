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Yaşam
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:33

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

Arnavutköy’de inşaat kalfalığı yapan ve sosyal medyada "7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor. Bir de cennet bekliyorlar. Ne cenneti" sözleriyle gündem olan "Suat Usta" lakaplı Şevki Aydın dünyaevine girdi. Aydın, evlilik sürecini ve müteahhitlere çektiği "Beni evlendirin, inşaat hemen bitecek" restini kendine has esprili üslubuyla anlattı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:33

'de uzun yıllardır inşaat sektöründe çalışan ve çevresinde neşeli kişiliğiyle tanınan Şevki Aydın, bir süre önce çektiği videosuyla gündeme geldi. Yaklaşık 7 yıldır yalnız yaşadığını ve yeniden evlenmek istediğini dile getiren Aydın'ın, "7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor. Bir de cennet bekliyorlar. Ne cenneti" sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Arkadaşlarına ve tanıdıklarına yaptığı esprili sitemle dikkat çeken Aydın, aradığı mutluluğu sonunda buldu. Bir yakınının aracılığıyla tanıştığı kişiyle evlenen Aydın'ın hikayesi, kendisini tanıyanları da sevindirdi.

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

"İLK EŞİM KANSER OLDU, 6 YIL TEDAVİ GÖRDÜ AMA KURTARAMADIK"

Sürekli güler yüzlü olmasının arkasında zorlu bir hayat hikâyesi bulunduğunu anlatan Aydın, ilk eşini kanser nedeniyle kaybettiğini söyledi. Aydın, "Herkesin kendine göre bir derdi var. Ben her şeyi gırgıra, şamataya vuruyorum. Ağlarım, gülerim ama çok da gülerim. Allah gülmekten ayırmasın. Böyle olmak zorundayım. Yavrularımı ayakta tutmak için gülemesem de gülmek zorundayım" dedi.

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

Hayatını kaybeden eşinden duygusal sözlerle bahseden Aydın, "Allah ondan razı olsun. Allah onu cennetin en güzel yerine koysun. Ben razıydım, Allah da razı olsun. Kanser oldu, 6 sene tedavi ettirdik. Kurtaramadık, gitti. 7 senedir yalnızdım. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Tabii insan duygulanıyor ama neticede hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BEŞ TANE KUZUM VAR, ONLAR İÇİN AYAKTAYIM"

Beş kız çocuğu babası olduğunu belirten Aydın, çocuklarının kendisi için hayattaki en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Aydın, "Beş tane kuzum var. Elhamdülillah beşi de kız. Bir tanesini evlendirdim çok şükür. Diğerleri de okuyor; üniversite, lise, ortaokul. Onlar için varım. Hayat devam ediyor, biz tırmalamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

EVLİLİK İÇİN MÜTEAHHİTLERE REST ÇEKMİŞ: "HAFTADA İKİ KAT ATTIM"

Yeniden evlenmek için uzun süre çevresinden yardım istediğini ancak girişimlerin sonuçsuz kaldığını anlatan Aydın, sonunda bir yeğeninin vesile olmasıyla evlendiğini belirtti. Aydın, "Bir yerlere haber verdik, taleplerimiz oldu. Oldu, olmadı, nasip değilmiş. Herkes bir şeyler buluyordu ama sonuç çıkmıyordu. Sonra bir yeğenim vesile oldu. Allah'ın takdiriymiş. Ben de müteahhitlere, arkadaşlara bayağı kızıyordum. 'İnşaatı yapmayacağım, iş yavaş gidecek. Beni evlendirin, hemen bitecek' diyordum. Haftada iki kat attım" dedi.

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

13 YAŞINDAN BERİ İNŞAATLARDA ÇALIŞIYOR

Çocuk yaşlardan itibaren inşaatlarda çalıştığını anlatan Aydın, uzun yıllardır kalfalık yaptığını belirterek, "Ben 13 yaşımdan beri inşaatlardayım. Askerden önce de sonra da hep çalıştım. Elhamdülillah bugüne kadar geldik. Bundan sonra da Rabbim utandırmasın. Her şeyi mecbur gırgıra vuracağım. Başka yolu yok. Hayat böyle geçer. Ne kadar sıkıntıya sokarsan o kadar sıkıntılı gidiyor. Dert, keder, stres bitmiyor ama gülmek lazım. Özellikle gençlere tavsiyem, Allah gülmekten ayırmasın, evlensinler. Ben onlara yolu gösterdim" ifadelerini kullandı.

"7 yıldır dulum, kimse beni evlendirmiyor" sözleriyle gündem olan Arnavutköylü Suat usta dünyaevine girdi: Müteahhitlere böyle rest çekmiş

Sosyal medyada isteğini dile getirdiği görüntülerle tanınan Suat Usta, yıllar süren yalnızlığının ardından yeniden evlenmenin mutluluğunu yaşarken, yaşadıklarını her zamanki esprili üslubuyla anlatmayı sürdürdü.

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#sosyal medya
#İnşaat Sektörü
#arnavutköy
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#Yaşam
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