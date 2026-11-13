Eşinden gizli kredi çekmek boşanma nedeni mi? Davada kritik borç detayı

Eşinden habersiz kredi çekmek, aile bütçesini tehlikeye atarak borçlanmak ve bu borçları gizlemek boşanma davalarında hukuki sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle yüksek miktarlı kredilerin kumar, kişisel harcamalar veya aile yararına olmayan amaçlarla kullanılması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve kusur değerlendirmesinde gündeme geliyor. Peki, eşinden habersiz kredi çeken kişi boşanma davasında kusurlu sayılır mı? Eşlerden biri diğerinin kredi borcundan sorumlu tutulabilir mi? Avukat Gizem Gonce, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı açıklamada, eşlerden birinin diğerinden habersiz kredi kullanmasının tek başına boşanma sebebi oluşturmadığını vurguladı. Av. Gonce, kredinin kullanım amacı, borç miktarı ve aile ekonomisine etkisinin hukuki değerlendirmede belirleyici olduğuna dikkat çekti.

EŞİNDEN GİZLİ KREDİ ÇEKMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ?

Eşlerden birinin diğerinin bilgisi dışında kredi kullanması her durumda doğrudan boşanma sebebi olarak kabul edilmiyor. Ancak borcun hangi amaçla alındığı ve evlilik birliğini nasıl etkilediği önem taşıyor.

Av. Gizem Gonce, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle eşlerden birinin diğerinin bilgisi dışında kredi kullanması, her durumda doğrudan boşanma sebebi oluşturmaz. Mahkeme, borçlanmanın nedenini, miktarını, kullanım amacını ve evlilik birliği üzerindeki etkilerini birlikte değerlendirir. Örneğin eşlerden birinin evin ihtiyaçlarını karşılamak, çocukların eğitim giderlerini ödemek veya ailenin ortak yararına bir yatırım yapmak amacıyla kredi kullanması ile kumar, kişisel harcamalar veya aile bütçesini tehlikeye atan başka amaçlarla gizlice borçlanması aynı şekilde değerlendirilemez. Özellikle yüksek miktarda borçlanarak aileyi ekonomik sıkıntıya sokmak, borçları sürekli gizlemek, icra takiplerine neden olmak ve diğer eşin ekonomik güvenini sarsmak boşanma davasında kusur değerlendirmesine konu olabilir."

EŞ OLMALARI KİŞİSEL BORÇLU SAYMIYOR

Evlilik sırasında eşlerden birinin kredi çekmesi, diğer eşin otomatik olarak bu borcun sorumlusu olacağı anlamına gelmiyor. Kredi borcunun kimin adına kullanıldığı ve hangi amaçla alındığı, hukuki sorumluluk açısından önem taşıyor.

Türk Medeni Kanunu'nun 224. maddesine dikkat çeken Av. Gizem Gonce, eşlerin kendi borçlarından sorumluluğuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Eşlerden birinin evlilik sırasında kredi çekmiş olması, diğer eşin kendiliğinden bu borcun kişisel borçlusu hâline geldiği anlamına gelmez. Türk Medeni Kanunu'nun 224. maddesi uyarınca her eş, kendi malvarlığından kaynaklanan borçlardan sorumludur. Bununla birlikte, borcun aile ihtiyaçları için kullanılması, eşlerin hukuki ilişkisi ve mal rejiminin tasfiyesi bakımından ayrıca değerlendirme yapılmasını gerektirebilir."

"EŞLER ARASINDA AİLE BÜTÇESİNİN TEHLİKEYE ATILMASI VE BORÇLARIN GİZLENMESİ CİDDİ HUKUKİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Eşinden habersiz kredi kullanılması ve borçların gizlenmesi nedeniyle boşanma davası gündeme geldiğinde, iddiaların somut delillerle desteklenmesi önem taşıyor. Kredi sözleşmeleri, banka hesap hareketleri, borcun kullanım amacını gösteren belgeler, mesajlaşmalar ve icra takip dosyaları mahkeme tarafından değerlendirilebiliyor.

Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığının ve tarafların kusur durumunun incelendiğini belirten Av. Gonce, ekonomik güvenin zedelenmesine ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Kredi sözleşmeleri, banka hesap hareketleri, borcun hangi amaçla kullanıldığını gösteren belgeler, mesajlaşmalar ve icra takip dosyaları somut olayın özelliklerine göre delil olarak değerlendirilebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesi kapsamında hâkim, evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmadığını ve tarafların kusur durumunu değerlendirir.

Burada önemli olan yalnızca kredi çekilmiş olması değil, bu davranışın evlilik birliğine nasıl yansıdığıdır. Eşler arasındaki ekonomik güvenin zedelenmesi, aile bütçesinin tehlikeye atılması ve borçların gizlenmesi ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Her olay kendi koşulları içerisinde değerlendirilmelidir."