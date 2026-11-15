Pek çok mahallede yol kenarında gördüğümüz, uzun süredir kullanılmayan ve hurda haline gelmiş araçlarla ilgili alınan yeni karar dikkat çekti. Ortak kullanım alanlarında hem çevre kirliliği hem de güvenlik zafiyeti oluşturan bu tarz araçlarla ilgili vatandaşlardan yoğun şekilde gelen şikayetler amacına ulaştı. Hurda araçlarını sokaklardan kaldırmayanlara para cezası uygulanması kararı alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hurda araç sahiplerine kötü haber: 9 bin 441 TL ceza uygulanacak Sokaklarda çevre kirliliği ve güvenlik zafiyeti oluşturan hurda araçların kaldırılması için yeni bir karar alınarak araç sahiplerine para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Sokaklardaki hurda araçların yanma, uyuşturucu kullanımı ve terör örgütlerince EYP düzeneği kurulması gibi hayati riskler taşıdığı değerlendirildi. İl valilikleri, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılması için ilgili birimlere yazı gönderdi. Kolluk ve zabıta ekipleri ile koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi. Kullanılamaz haldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

YOL AÇTIĞI RİSKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Sokaklarda hurda haline gelmiş araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda araçların yanma riski taşıması, uyuşturucu kullanımına alan açması ve terör örgütlerince el yapımı patlayıcı (EYP düzeneği) kurularak kullanılabilme ihtimali gibi hayati riskler değerlendirildi.

İL VALİLİKLERİ YAZI GÖNDERDİ

İl valilikleri tarafından ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istendi. Kolluk ve zabıta ekipleri ile koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi.

ARACINI SOKAĞA BIRAKANLARA 9 BİN 441 TL PARA CEZASI

Ayrıca kullanılamaz hâldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.