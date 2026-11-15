Hurda araç sahiplerine kötü haber: 9 bin 441 TL ceza uygulanacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
Pek çok mahallede yol kenarında gördüğümüz, uzun süredir kullanılmayan ve hurda haline gelmiş araçlarla ilgili alınan yeni karar dikkat çekti. Ortak kullanım alanlarında hem çevre kirliliği hem de güvenlik zafiyeti oluşturan bu tarz araçlarla ilgili vatandaşlardan yoğun şekilde gelen şikayetler amacına ulaştı. Hurda araçlarını sokaklardan kaldırmayanlara para cezası uygulanması kararı alındı.
Sokaklarda hurda haline gelmiş araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda araçların yanma riski taşıması, uyuşturucu kullanımına alan açması ve terör örgütlerince el yapımı patlayıcı (EYP düzeneği) kurularak kullanılabilme ihtimali gibi hayati riskler değerlendirildi.
İl valilikleri tarafından ilgili birimlere gönderdiği yazıda, bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istendi. Kolluk ve zabıta ekipleri ile koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması talep edildi.
Ayrıca kullanılamaz hâldeki araç veya parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.