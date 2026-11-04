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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:25

Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

Araç sahiplerinin beklediği zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'dan itibaren başlıyor. Kış lastiği taktırmayan işletmelere ve araç sahiplerine para cezası uygulanacak. Yağışların başlamasıyla lastik değiştirme uygulaması da başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 11:21
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 11:25

Araç sahipleri hava sıcaklıklarının düşmesiyle uygulamasının detaylarını merak ediyor. Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla başlayacak.

HABERİN ÖZETİ

Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Araç sahiplerinin hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği uygulamasıyla ilgili detayları merak ettiği ve şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğunun 15 Kasım itibarıyla başlayacağı bildirildi.
Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu 15 Kasım'da başlıyor.
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.
Zorunlu olduğu halde kış lastiği taktırmayan araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanacak.
Özel otomobiller için yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.
Lastik sökme-takma ücretleri jant boyutuna göre 1500 liradan başlayıp 3000 liraya kadar çıkıyor.
Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde kış lastiği takılması gerekiyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

KIŞ LASTİĞİ KULLANMAYANLARI BEKLEYEN CEZA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere uygulanacak. Belirlenen tarihlerde kurala aykırı hareket eden araç işletenleri ise 6 bin TL idari para cezası bekliyor.

tarafından zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin genelge hazırlıkları sürüyor. Söz konusu genelge uygulanmak üzere 81 il valiliğine gönderilecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 1500 LİRADAN BAŞLIYOR

Yağışların başlamasıyla birlikte lastik değiştirme çalışmaları da yoğunlaştı.

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için 1500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için 1750 lira, 18 inç jantlar için 2000 lira, 19 inç jantlar için 2250 lira, 20 inç jantlar için 2500 lira, 21 inç jantlar için 3000 lira olarak uygulanıyor.
Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

LASTİKLERİN MEVSİME UYGUN OLMASI GEREKİR

Taşıtların trafikte güvenli seyredebilmesi ve kazaların önüne geçilebilmesi için lastik değişimi büyük önem taşıyor.

Bir araçta kazaya sebebiyet veren unsurların başında lastik geliyor. Hava sıcaklıkları 7 derece ve altına indiğinde, kış lastikleri takılması gerekiyor.

BÜYÜK KAZALARA YOL AÇABİLİYOR

Kışın meydana gelen trafik kazaları çoğunlukla mevsime uygun olmayan lastiklerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Yaz lastikleri soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybına, frenlemelerde kaymaya, savrulmaya ve hakimiyet kaybına yol açıyor.

Araç sahipleri dikkat! Uymayana para cezası verilecek: Zorunlu kış lastiği tarihleri belli oldu

Kış lastiği takılması kadar bilinçli lastik alımı da büyük önem taşıyor. Lastik alınırken mutlaka tarihine bakmak gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir ömrü bulunuyor. Uygun koşullarda saklanmayan lastikler zamanla özelliklerini kaybedebiliyor. Lastik değişiminin yanı sıra araç bakımı da büyük önem taşıyor.

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ETİKETLER
#Para Cezası
#İçişleri Bakanlığı
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#kış lastiği
#Lastik Ücreti
#Otomobil
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