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Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:52

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zorunlu kış lastiği uygulamasının başlangıç tarihi merak ediliyor. Ticari araçları kapsayan uygulamanın bu yıl hangi tarihte başlayacağı ve ne zamana kadar devam edeceği belli oldu. Peki, kış lastiği ne zaman takılacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 10:52

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte sürücüler, uygulamasının başlangıç tarihini araştırmaya başladı. Özellikle şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, belirlenen tarihler arasında geçerli olacak. Kurala uymayan araç sahiplerini ise idari yaptırımlar bekliyor. Peki, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, 2026 tarihinde başlayacak ve 15 Nisan 2027 tarihine kadar devam edecek. Böylece kış lastiği kullanma zorunluluğu, toplam 5 aylık dönemde geçerli olacak.

Uygulama, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Belirlenen tarihler arasında kış lastiği kullanmayan ve denetimlerde kurala aykırı hareket ettiği tespit edilen araçlara uygulanabilecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması, şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan için geçerli olacak. Hususi otomobiller açısından ise genel bir zorunluluk bulunmamakla birlikte kış koşullarında güvenli sürüş için kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.

Kış lastikleri, özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlayabiliyor. Bu nedenle sürücülerin yalnızca zorunluluk tarihlerini değil, yaşadıkları bölgedeki hava ve yol koşullarını da dikkate alması gerekiyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında, kurala uymayan ticari araçlara idari para cezası kesilebiliyor. Denetimlerde araçların kış şartlarına uygunluğu kontrol edilirken gerekli koşulları sağlamayan araçlar hakkında mevzuat kapsamında işlem yapılabiliyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamak için uygulama başlamadan önce lastiklerini kontrol ettirmeleri ve araçlarını kış şartlarına hazırlamaları önem taşıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? 2026 kış lastiği takma tarihi belli oldu

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kış lastiği alırken lastiğin üretim tarihi, fiziksel durumu ve aracın teknik özelliklerine uygunluğu kontrol edilmeli. Aşınmış, hasar görmüş veya kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin tercih edilmemesi gerekiyor.

Kış lastiği kullanımı, soğuk havalarda ve zorlu yol koşullarında sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı oluyor. Ancak güvenli sürüş için lastiklerin yanı sıra takip mesafesine, hız sınırlarına ve yol koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor.

 

 

 

ETİKETLER
#15 Kasım
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#Yaşam
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