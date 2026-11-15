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Otomobil
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 09:35

Kış lastiği uygulaması başladı: Takmayana para cezası

Ticari araçlarda 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması için lastikçilerde yoğunluk başladı. Kurala uymayanlara para cezası kesiliyor. Lastik değiştirme ücretleri jant boyutuna göre bin 500 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Kış lastiği uygulaması başladı: Takmayana para cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 09:35

Ticari araçlarda zorunlu uygulaması sebebiyle oto uzmanları sürücüleri uyarıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte sürücüler kış lastiği değişimi için lastik bakım merkezlerine yöneldi.

Kış lastiği uygulaması başladı: Takmayana para cezası

'nın düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunluluğa aykırılık halinde 2026’da araç işletenine 6 bin lira ceza kesilecek. Hususi otomobiller için ülke çapında genel bir zorunluluk bulunmuyor. İl sınırları içindeki uygulamayı valilikler belirliyor ve koşullara göre süreyi başlangıçta veya bitişte birer aya kadar uzatabiliyor.

Araçta zincir bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kış lastiği uygulaması başladı: Takmayana para cezası

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.

Bir önceki sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu. Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

Kış lastiği uygulaması başladı: Takmayana para cezası

"YOĞUN GÜNLERDE 400-500 LASTİK DEĞİŞİMİ YAPIYORUZ"

Lastik dükkanı işletmecisi Yusuf Boz, kış lastiği değişimlerinde son günlere doğru yoğunluğun arttığını belirterek, "Genellikle uygulamanın son bir haftasına kala yoğunluk oluyor. Bu sene geçen seneye göre daha yoğunuz. Geçen sene kar yağdığı için lastik değiştirmeye başlamıştık ancak bu sene biraz daha erken başladık. Normal günlerde 40-50 civarında lastik tamiri, 1-2 tane de lastik değişimi yapıyoruz. Yoğun olan bu günlerde ise günlük 400-500 civarında lastik değişimi gerçekleştiriyoruz. Kendi işletmemizde 16 janta kadar lastik sökme-takma ve balans ücretleri bin ile bin 200 lira arasında değişiyor. Jant ölçüsü arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Sıfır lastik fiyatları ise adet başına 3 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşabiliyor" dedi.

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#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#ticari araç
#kış lastiği
#Yusuf Boz
#Otomobil
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